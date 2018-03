Als Solist zauberte er den Sound einer Band

Anzeige

Bei seinem jetzigen Solo-Konzert kreierte Mark Gillespie aus Gitarren, Bass, Percussion und speziell mit einer „Loop-Machine“ bei den meisten Stücken den Sound einer ganzen Band. Sein Repertoire reichte von Rhythm & Groove und Balladen über exzellente Funk-Popsongs bis hin zu kraftvollen Rockstücken gemischt mit Soul.

Davon waren rund ein Drittel gecoverte Songs und Welthits wie etwa von Sting („Shape of My Heart“, „Probably Me“), Pink Floyds „Dark Side of the Moon“, ebenso ganz spezifische Versionen von Eric Claptons „After Midnight“ und „Wonderful Tonight“ sowie als abschließende Zugabe „Ain’t no Sunshine“ von Bill Withers.

Die übrigen etwa zwei Drittel der Lieder waren vielfältige und hoch kreative Eigenkompositionen Gillespies, die er mit Feingefühl auch für sensible Themen sowie ebenso einer ganzen Bandbreite an musikalischen Einflüssen und Stilelementen als hervorragender Songschreiber geschrieben hat und präsentierte wie seine von ihm gleichsam erstklassig arrangierten Coversongs. Zu den selbst verfassten Titeln gehörten zum Beispiel das speziell beeindruckende und zum Mitsingen geeignete „Miss My Mummy“, sanfte und stimmungsvolle Balladen wie etwa „In Your Hands“ oder die Soulballaden „Don‘t Mess Around“ und „Give It Time“ bis hin zu exzellenten Rockstücken wie „I don‘t Know What To Do“.

Zwischendrin zeigte sich Gillespie auch als ausgezeichneter Entertainer, indem er mit typisch britischer Art von Humor in seinen Moderationen ebenfalls für höchsten Unterhaltungswert sorgte. So zum Beispiel bei seinen hintergründig humorigen Erzählungen über seinen Einbürgerungstest.

Mit seiner unvergleichlich beeindruckenden und variationsreichen Stimme als eines seiner ausgeprägten Markenzeichen gemischt mit musikalischer Extraklasse zog Gillespie das begeisterte Publikum von Beginn an bis zum Ausklang seines Auftritts am späten Abend in seinen Bann.

Zu diesem Abschluss zählten unter anderem auch die beiden weitere Zugaben, nämlich die ebenfalls Eigenkompositionen „The Light at the End“ und „Supersonic Sunday“.

Dieser Titel passte erneut auch symptomatisch für das diesmalige Solokonzert Gillespies im Rebgut Lauda sowie zu diesem insgesamt sehr stimmungsvollen und auf ganzer Linie begeisternden „Super“-Kulturabend, an dem der multitalentierte, sympathische und charismatische Musiker, Sänger, Komponist und Entertainer mit seinem Können, Sound, seiner Art der Performance und seinem Humor die zahlreichen Zuhörer wieder auf wunderbare und mitreißende Weise verzauberte. pdw

