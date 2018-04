Alte Mitgliederausweise verlieren ihre Gültigkeit

Anzeige

Königshofen.Zur Jahreshauptversammlung des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft Königshofen hieß der Vorsitzende Herbert Merz im Gesellenhaus Königshofen eine große Anzahl von Mitgliedern willkommen. Nach einem allgemeinen Rückblick wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht.

Joachim Imhof gab den Tätigkeitsbericht für 2017 ab. Es wurden verschiedene Schnittaktionen durchgeführt, sowohl im Rahmen der Streuobstpflegetage auf dem vereinsüberlassenen Obstbaumstück an der B292, als auch ein Spalierobstschnittkurs in Königshofen. Auch gab es wieder eine Sammelbestellung von Obstbäumen.

Der Verein übernahm die Bepflanzung des Osterbrunnens in Königshofen, besuchte gemeinsam das Imkerfest und schmückte, wie es schon jahrelang Tradition ist, auch 2017 wieder den Erntedankaltar in der Kirche in Königshofen.