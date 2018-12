Am Schluss gab’s Platz drei für das Hohstatt-Team

Unterschüpf/Gerlachsheim.Eine der großen Spendenaktionen in Deutschland, die in der Vorweihnachtszeit alljährlich via Bildschirm und anderen Medien die Bevölkerung zu Spenden aufrufen, um bedürftigen Menschen zu helfen, ist der RTL-Spendenmarathon. Er hat schon vor dem 23. Jahr seines Bestehens längst Kultstatus erreicht, dieses RTL-Fernsehspektakel im Dienst der Nächstenliebe, dessen Einnahmen laut RTL-Moderator Wolfram Kons ohne jegliche Verwaltungskosten zu 100 Prozent und zweckgebunden von der „Stiftung RTL – wir helfen Kindern“ an ausgewählte Kinderhilfsprojekte in der ganzen Welt verteilt werden.

Einmaliges Erlebnis

Für Tobias Künzig und Andreas Winkler, Juniorchef und Verkaufsberater der Firma Hohstatt Motorgeräte aus Unterschüpf, war es sicher ein besonderes und einmaliges Erlebnis, in den Kölner Studios einmal einen Blick hinter die Kulissen des größten Deutschen Fernsehsenders werfen zu können.

Die beiden waren die Glücklichen, die neben einigen wenigen anderen Mitarbeitern aus den 300 Mitgliedsfirmen von „Greenbase“, der größten Deutschen Einkaufsgenossenschaft aus dem Bereich Garten und Forst in Deutschland und Österreich, ausgewählt wurden, an einer ganz speziellen Greenbase-Aktion im Rahmen des Spendenmarathons teilnehmen zu können.

Beliebter Fernsehstar

Denn der beliebte Fernsehstar (Musiker) und Extremsportler Joey Kelly, Mitglied der legendären Kelly Family und seit kurzem auch offizieller Greenbase- Markenbotschafter, organisierte einen sogenannten „24h Urban Run“, bei dem er gegen erfolgreiche Firmenmannschaften der Genossenschaft anzutreten hatte. Während sich die Firmenteams abwechseln konnten, musste Joey Kelly über 24 Stunden lang den spektakulären Parcours alleine bewältigen, darunter auch ein Hindernis von Greenbase.

Beeindruckende Leistung

Eine beeindruckende sportliche Leistung des singenden Sportlers und absoluten Stars des Events, der bei rund zwei Grad plus in den RTL-Studios während den 24 Stunden eine Strecke von weit über 80 Kilometern zurück legte.

Für die Greenbase-Firmenteams verliefen die ersten Stunden wohl etwas zäh, doch mit dem Hohstatt- Duo Tobias Künzig und Andreas Winkler in ihren Reihen steigerten sie sich in eine tolle Form und errangen bei der ersten Teilnahme einen fast sensationell anmutenden dritten Platz.

Und so nebenbei wurde bei diesem „24h Urban Run“ mit 3435,8 Kilometern auch noch ein neuer Weltrekord für die „weiteste Team-Staffelstrecke“ im Extrem- Hindernislauf aufgestellt.

Weit wichtiger als der sportliche Erfolg aber war das finanzielle Ergebnis, das nicht weniger sensationell war.

Denn nach 24 Stunden schweißtreibender sportlicher Betätigung, welche die Akteure des Öfteren an ihre körperliche Leistungsgrenze führte, übergaben die Greenbase-Teams die stolze Summe von 74 000 Euro für den guten Zweck dem Sender.

Begeisterter Moderator

RTL-Moderator Wolfram Kons war begeistert vom erneut überwältigenden Erfolg des Spendenmarathons, mit der gewaltigen Summe von 8,6 Millionen Euro als Endergebnis.

Allein der „24h Urban Run“ mit Joey Kelly steuerte 516 000 Euro dazu bei, womit man, so der Moderator, nun vielen tausend Kindern in Deutschland und der ganzen Welt wieder nachhaltige Hilfe zukommen lassen kann. habe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018