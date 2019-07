Unterbalbach.Leuchtende Kinderaugen gab es am Donnerstagabend auf dem Spielplatz in der Sturmfelder Straße in Unterbalbach. Bürgermeister Thomas Maertens und Ortsvorsteher Andreas Buchmann stellten dort eine neue Seilbahn vor.

Wer wollte nicht schon immer mal am Seil schwingen wie Tarzan? In Unterbalbach können mutige Abenteurer genau dies tun. Die neue, mehrere Meter lange Seilbahn ermöglicht tollkühne Manöver und garantiert vor allem eines: ganz viel Spaß.

Mit der neuen Attraktion können die Mädchen und Jungen nun ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und die Koordination von Hand, Auge und Fuß trainieren, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Bei seiner offiziellen Vorstellung, kam das neue Spielgerät bei der jungen Zielgruppe auf Anhieb ganz fantastisch an.

Auch abseits der neuen Seilbahn gibt es auf dem Spielplatz in der Sturmfelder Straße nach wie vor viel zu entdecken. Ob Klettergerüst, Rutsche, Sandkasten, Schaukel oder Wippe: Langeweile hat hier keine Chance.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.07.2019