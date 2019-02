An der Schießtechnik gefeilt

Marbach.Zwölf Jugendliche des Turn- und Schützenvereins Marbach, sowie ihre Betreuer Helmut und Daniela Schillinger trafen sich zu einem gemeinsamen Trainingslager.

An diesem Wochenende stand nicht nur ein intensives Technik-Schießtraining, sondern auch ein abwechslungsreiches Sport- und Spieleangebot in der vereinseigenen Turnhalle auf dem Programm. Ein kleines Highlight war am späten Nachmittag der Ausflug zum Kegeln, bei dem alle mit viel Spaß und Elan ihr Können unter Beweis stellten.

Zurück im Clubraum des TSV Marbach ließ man den Abend nach einem gemeinsamen Essen gemütlich ausklingen.

Am Sonntagmorgen stand eine weitere Einheit Schießtraining auf dem Plan, bevor die Eltern ihre Kinder zum Mittagessen abholen konnten.

Im Rahmen des Trainingswochenendes wurde außerdem die Jugendversammlung durchgeführt, bei der Daniela Schillinger erneut in das Amt der Jugendleiterin und Timo Geiger zu deren Stellvertreter gewählt wurde. Amelie Fleckenstein und Benedikt Schulz wurden Jugendsprecher des TSV Marbach.

Abschließend war das Trainingslager, als Vorbereitung für die anstehenden Meisterschaften und den Zusammenhalt im Jugendteam, ein voller Erfolg. ds

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019