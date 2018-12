Angebot der Fraktionen

Rückblick: Exakt vor einem Jahr lehnt der Gemeinderat Lauda-Königshofen mit 15:13 erstmals im Main-Tauber-Kreis einen städtischen Haushalt ab. Der Grund liegt damals nicht am Zahlenwerk des Kämmerers, sondern einzig und allein am Stellenplan, den der Bürgermeister selbst zu verantworten hat. Jetzt, zwölf Monate später, stimmt der Gemeinderat dem neuen Zahlenwerk einstimmig zu.

Zwar gingen die Stadträte diesmal unisono mehr auf Kuschelkurs zur Verwaltung, da sie nach deren missratenem Krisenmanagement im Sommer bei der Bodenaufbereitungsanlage in Gerlachsheim sicherlich auch die mittlerweile katastrophale Außenwirkung der Kommunalpolitik von Lauda-Königshofen und deren mögliche Konsequenzen für die Kommunalwahl im Mai 2019 im Blick hatten. Doch ist die Kritik am Personalstand und damit gleichzeitig am Stellenplan auch diesmal nicht ganz verstummt. Sie fiel nur leiser aus.

Zu Weihnachten gibt es mit der Einstimmigkeit beim jetzigen Haushaltsplan nun vordergründig erst einmal ein Friedensangebot. Doch mal sehen, wie lange das im bevorstehenden Wahlkampf hält.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018