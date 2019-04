Angebot geht bereits in seine fünfte Runde

Königshofen/Boxberg.Was 2014 als Versuchsballon losgelassen wurde, hat nach kürzester Zeit eine mehr als erfolgreiche Flugbahn genommen. Die vom BFV in Kooperation mit dem SV Königshofen eingerichtete Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) geht nun schon in die fünfte Runde.

Erneut besetzt

„Ab 1. September wird die FSJ-Stelle erneut für die Stadtgebiete Lauda-Königshofen und Boxberg seitens des Verbandes besetzt“, wie Thorsten Thomalla, verantwortlich für die „Freiwilligen“ beim BFV, bestätigt. Die Nachfolge des aktuellen FSJler Jannis Maier aus Unterbalbach tritt dann Nils Schenkel aus Oberbalbach an. Der 18-jährige ist aktuell aktiver Schiedsrichter, engagiert sich in der Jugendabteilung und hat auch schon den DFB-Junior-Coach absolviert.

Das weitere fachliche Rüstzeug und theoretisches Wissen vermitteln professionelle Ausbilder beim BFV in Karlsruhe, wo Nils Schenkel auch die Trainer-Lizenz erwirbt und auf dieser aufbauen kann. Für die Bildungseinrichtungen in Lauda-Königshofen und Boxberg ist somit wieder eine Vielzahl an Zusatzangeboten (etwa begleitende Sportstunden, Mittagsbetreuungen, Fußball-AG Bewegungsförderungen, Ferienprogramme) möglich, um die tägliche Arbeit in den Schulen und Kindergärten zu unterstützen.

Alle Bildungseinrichtungen dabei

Neben den Grundschulen in Königshofen, Unterbalbach, Gerlachsheim, Schweigern und Boxberg, die Förderschule, die Realschule, das Gymnasium und die Gemeinschaftsschule jeweils in Lauda, sowie die Kindergärten in Königshofen und Boxberg, ist erstmals auch die Schule für Behinderte im Taubertal in Unterbalbach mit dabei. „Das freut mich ganz besonders“, so Uwe Ziegenhagen, Geschäftsführer beim Badischen Fußballverband, „dass wir nun alle Bildungseinrichtungen in Lauda-Königshofen und Boxberg an Bord haben.“ ai

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019