Anglerjugend fischt Müll aus der Tauber

Lauda.Aufgrund des hohen Wasserstandes der Tauber am 23. März wurde die Teilnahme des Angelsportverein Lauda am „Tag des Gewässers“ des Landesfischerverbandes Baden-Württemberg, um eine Woche verschoben. Die Jugendgruppe, organisiert vom Jugendleiter Rene Meder, dem Vorstandsteam David Ihrig und Hubert Arlinghaus, wurde unterstützt von aktiven Mitgliedern des ASV und somit reinigten 15 Mitglieder das gepachtete Tauberstück vom Wehrkessel über die Lange Weide und die Tauberbrücke bis weit nach der Eisenbahnbrücke. Auf der Gesamtstrecke von fünf Kilometern wurden neben einem Einkaufswagen, zwei Fahrrädern, alten Autoreifen auch ein kompletter Pkw-Anhänger voller Säcke mit Plastik-, Kunststoff und Papiermüll gesammelt. Durch diese Reinigungsaktion wird nun optisch das Eingangsortbild von Lauda verschönert und die Natur am Tauberufer nachhaltig geschützt. aju

