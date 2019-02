Anja Schmitt seit 25 Jahren dabei

Messelhausen.Seit 25 Jahren ist Anja Schmitt beim Malteser Hilfsdienst beschäftigt. Zum 1. Februar 1994 begann sie ihre Tätigkeit in der noch kleinen Dienststelle in der Gewerbestraße 2 in Königshofen, um den damaligen Dienststellenleiter Norbert Faller zu unterstützen und zu entlasten.

Zu ihren Aufgaben gehörte die Buchhaltung, die Verwaltung des Zivildienstes und des Essens auf Rädern. Auch die Hilfstransporte für ein rumänisches Kinderheim, das die Malteser jahrelang unterstützten, organisierte sie mit und war einige Male vor Ort dabei.

Mit dem Umzug in die größere Dienststelle im Königshofen fiel ihr eine neue Aufgabe zu – der Bereich Hausnotruf. Anja Schmitt nimmt hier Anfragen entgegen, berät die Kunden und schließt vor Ort auch die Hausnotrufgeräte an. Sie hilft bei technischen Problemen weiter und kümmert sich um die Verwaltung und Abrechnung des Hausnotrufdienstes. Als stellvertretende Dienststellenleiterin obliegt ihr teilweise auch die Einteilung im Fahrdienst.

Bezirksgeschäftsführer Peter Neuhauser gratulierte Anja Schmitt zu ihrem Dienstjubiläum und bedankte sich mit einem Blumenstrauß für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Dienststellenleiter Thomas Maag überreichte zudem einen Obstkorb, betonte die wertvolle Unterstützung durch Anja Schmitt und freut sich auf ein weiterhin gutes Miteinander. pm

