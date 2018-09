Anmeldefrist endet heute

Königshofen.Wenige Tage vor der 28. Ausgabe der ältesten und beständigsten Volkslaufveranstaltung der Region am ersten Messesamstag, 15. September, in Königshofen freuen sich die Sportstadt Lauda-Königshofen und die Leichtathletik-Abteilung des ETSV-Lauda über die in den letzten Tagen stark angestiegene Zahl der Anmeldungen.

Heute bis 24 Uhr ist noch Zeit, sich über www.messelauf.de für einen der angebotenen Wettkämpfe, vom Bambini-Lauf über 500 Meter bis zum Halbmarathon über 21,1 Kilometer anzumelden oder sich als Gruppe von sechs bis acht Personen für den beliebten Teamlauf über 10,2Kilometer zu registrieren.

Die Startgebühr beträgt für den Halbmarathon 15 Euro, für den Zehn-Kilometer-Lauf elf Euro und für den Fünf-Kilometer-Hobby-Lauf acht Euro. Der Schülerlauf über 2,5 Kilometer kostet vier Euro. Beim Teamlauf zahlen sechs bis maximal acht Teilnehmer zusammen 50 Euro.

Der Bambinilauf ist kostenlos. Vereine und Firmen übernehmen häufig die Startgelder. Daher sollte man sich dort umgehend erkundigen und anmelden. Nach Meldeschluss kann man sich nur noch am Morgen vor dem Start in der Tauberfrankenhalle von 11 Uhr bis 12.30 Uhr mit vier Euro Zusatzgebühr nachmelden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.09.2018