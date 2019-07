Anmeldungen noch möglich

Lauda-Königshofen.Das Ferienprogramm ist wieder ein Volltreffer. Seit Montag können kleine Entdecker erneut an vielen spannenden Aktionen teilnehmen. Das Programm hat sich die Stadt mit Vereinen und Organisationen ausgedacht. 500 Anmeldungen sind für die knapp 60 Veranstaltungen mittlerweile eingegangen. Zwar sind viele Veranstaltungen bereits ausgebucht, aber es gibt immer noch Restplätze.

Die Termine im Überblick: Klassisches Ballett kennenlernen am Freitag, 2. August (zwei Restplätze), Führung am Bienenstand am Dienstag, 6. August (zwei Restplätze), Besuch im Bauernmuseum am Mittwoch, 7. August (drei Restplätze), afrikanische Rhythmen trommeln am Mittwoch, 14. August (sechs Restplätze), Bogenschießen im Bärleinsparcours am Montag, 19. August (drei Restlätze), Den Rittern auf der Spur am Mittwoch, 21. August (elf Restplätze), die etwas andere Wanderung am Donnerstag, 22. August (ein Restplatz), Spiel und Spaß rund ums Schloss am Freitag, 23. August (sechs Restplätze), Tischtennisturnier am Samstag, 31. August (20 Restplätze), Filmspaß im Filmtheater des „Goldenen Sterns“ (Lauda) am Donnerstag, 5. September (bei vorheriger Anmeldung ist die Teilnahme sogar kostenlos), We like to move it am Freitag, 6. September (sechs Restplätze) Die Online-Anmeldung erfolgt über die Internetseite www.lauda-koenigshofen.de.feripro.de. Das Programmheft mit näheren Informationen liegt in den Verwaltungsstellen der Stadt Lauda-Königshofen bereit.

