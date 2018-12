Apotheken müssen bezahlbar beiben

Lauda.Vorsitzender Paul Krakowski richtete zu Beginn der VdK-Mitgliederversammlung Grüße an den Kreisvorsitzenden Kurt Weiland, Siegfried Neumann als Vertreter der Stadt und VdK-Rechtsbeistand Albert Zentgraf aus. Zum Totengedenken bat der Vorsitzende die Teilnehmer, sich von ihren Plätzen zu erheben und der verstorbenen Mitglieder zu gedenken. In die Stille hinein verlas der stellvertretende Vorsitzende O. Knill ein passendes Gedicht.

Es folgten die Grußworte der Gäste, wobei Kurt Weiland besonders dem Ortsverband für die Unterstützung bei geplanten Aktionen dankte. Weiter erwähnte er das Schulprojekt, bei dem sich Schüler mit Rollstühlen und ähnlichem in den Alltag von Betroffenen hinein versetzen durften. Er stellte das Vorhandensein eines Ehrenamtbeauftragten vor, dem die Koordination von Ehrenamtlichen und Mitgliedern obliegt sowie Patientenberatung, wenn es um Bestandsaufnahmen oder Umbaumaßnahmen geht.

Siegfried Neumann stellte in seinem Grußwort die Werte des VdK vor, so sei der VdK konfessionslos und überparteilich, bewahre Neutralität, setze sich für Bedürftige und die Unabhängigkeit ein, er finanziere sich selbst, die Interessen seiner 1,9 Millionen Mitglieder würden ehrenamtlich vertreten.

Mit diesen Eckpfeilern stärke der VdK auch die Demokratie und solle getrost in politische Diskussionen eingreifen.

Paul Krakowski beantwortete zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes die Frage, warum die Versammlung nicht in Lauda stattfinde. Leider gebe es in Lauda keine geeigneten Räumlichkeiten für die große Anzahl an Mitgliedern.

Desweiteren würdigte er „sein“ Ausschussteam für zwei Jahre geleistete Arbeit, bevor er auf die Begebenheiten des vergangenen Jahres einging. Zum Schluss kritisierte er die Bezahlbarkeit in Apotheken, bei Zähnen u. a. und forderte, die Politik solle die Bezahlbarkeit übernehmen.

Schriftführerin Anni Miller verlas die Aktivitäten des vergangenen Jahres. So erwähnte sie die gelungene Vatertagswanderung zum Fischerfest nach Gerlachsheim, den Jahresausflug zum Rheinfall und den Grillnachmittag bei der Weinhandlung Ruthardt. Auf diesem Wege lud sie auch alle Mitglieder zum monatlichen Stammtisch ein.

Für die verhinderte Frauenvertreterin Gertraud Bäuerlein ergriff Paul Krakowski das Wort. Die Aufgaben der Frauenvertreterin seien außer Besuche der Geburtstagsjubilare auch Krankenbesuche und Teilnahme an Beerdigungen. Weiter führte er aus, dass Gertraud Bäuerlein aus persönlichen Gründen diese Aufgabe nicht mehr erfüllen kann und aus ihrem Amt ausscheide.

Anschließend verlas Kassenwart H. Eichert letztmals, da auch er aus seinem Amt ausscheide, wie er mitteilte, seinen detailliert geführten Kassenbericht.

Paul Krakowski griff die Worte Eicherts auf, dankte für die geleistete Arbeit und verabschiedete auf diesem Wege ihn, Gertraud Bäuerlein und Beisitzer Sebastian Engert jeweils mit einem Gutschein. Die Kassenprüfer hatten die Kasse geprüft und Kassenprüfer Günter Schmitt bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Siegfried Neumann forderte den VdK auf, so weiter zu machen. Ein gutes Lauda-Königshofen brauche einen starken VdK. Kreisvorsitzender Kurt Weiland bat nunmehr um Entlastung des gesamten Vorstandsteams, was einstimmig erfolgte. Anschließend fungierte er als Wahlleiter. Die Wahlen wurden per Handzeichen durchgeführt.

Im einzelnen ergab die Wahl jeweils einstimmig: Vorsitzender Paul Krakowski, stellvertretender Vorsitzender Otto Knill, Kassiererin Christiane Zentgraf (neu), Schriftführerin Anni Miller, Frauenvertreterin Hermine Voß (neu), Beisitzer Peter Stanak, Karl Lotter, Hans-Jürgen Voss (neu), Anita Schmitt (neu), Revisoren Günter Schmitt, Karl Volkert.

Es folgten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, die der Vorsitzende mit seinem Stellvertreter und dem Kreisvorsitzenden Kurt Weiland vornahmen. So wurden für zehn Jahre Treue zum VdK mit Urkunde und Nadel und einem kleinen Präsent geehrt:

Thomas Kahl, Süleyman Kardilag, Liane Gneisz, Hilmar Hollerbach, Hans Müller, Klaus Rutka, Klaus Häusler, Gertrud Vieting, Hubert Vieting, Günter Appel, Veronika Heck, Siegfried Neumann, Fevzi Erdogano, Alfred Haun, Elisabeth Haun, Elisabeth Wittstock, Rudolf Wittstock, Fred Daniel Breinig, Günther Seidenfuß, Wolfgang Streng, Gertraud Both und Barbara Baunach. Für 30 Jahre Treue zum Vdk erhielt Gerhard Gundermann einen Präsentkorb. anmi

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018