Argumente reine Schutzbehauptungen

Warum und weshalb der freie Mitarbeiter Peter D. Wagner das Bedürfnis hatte, über die Planungen eines Projektentwicklers zu berichten, ist mir vollkommen unverständlich, zumal alle Voraussetzungen zur Realisierung fehlen.

Zwar hat Königshofen nicht, wie Oberbalbach und Heckfeld, einen Ortschaftsrat. Denn der in den beiden Gemeinden von Lauda-Königshofen hatte die gleichen Planungen eines großflächigen Solarparks im vergangenen Jahr abgelehnt.

Die Begründung des Investors, dass „Wir“ in einem „benachteiligten Gebiet“ leben und dies die Voraussetzungen für eine Genehmigungs- und Vergütungsfähigkeit aufweise, verwundert mich nicht, denn wie benachteiligt wir sind, kann man sofort am Kindergarten in Königshofen erkennen, der einmal über 100 Jahre alt und in einem nicht sanierungsfähigem Zustand ist, aber seit 2015 im Notbetrieb läuft und zu allem Übel auch noch saniert werden soll.