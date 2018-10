Auch seltene Artgenossen sollen ihren Platz haben

Lauda-Königshofen.Ein Überblick über den Kommunalforst der Stadt Lauda-Königshofen war Ziel bei einem öffentlichen Rundgang des Gemeinderats am Freitagnachmittag im ehemaligen Königshofener Gemeindewald.

„Der städtische Wald liegt dem Gemeinderat sehr am Herzen“, betonte Bürgermeister Thomas Maertens zu Beginn des rund zweistündigen Rundgangs in der Nähe der Radaraußenstation oberhalb Königshofens und der ehemaligen Bunkeranlage „Gustav“.

Im Mittelpunkt der Besichtigung mit mehreren Stationen unter Führung von Karlheinz Mechler, stellvertretender Forstamtsleiter des Main-Tauber-Kreises und Leiter des Forstamts Sachgebiet Süd, dem lokalen Forstrevierleiter Ulrich Stier sowie Elmar Burger, Revierleiter unter anderem in Heckfeld, stand insbesondere das Thema „Die alten Eichenwälder auf dem Turmberg – und was ist daraus geworden?“. Dabei konnten die Teilnehmer die Bemühungen und Maßnahmen zur Umwandlung von „schlechtformigen“ Eichenaltbeständen in wuchskräftige „bessere“ Nachfolgebestände im Wandel der Zeiten nachvollziehen.

Die alten Eichenmischbestände rühren aus einer früheren Bewirtschaftungsform her, die von einer Bedarfsdeckung der ländlichen Bevölkerung vor allem mit Brennholz und zur Gerbung geprägt war. Bei dieser sogenannten „Mittelwaldnutzung“ wuchsen unter locker verteilten wenigen starken Bäumen sehr dichtstehende schwache Bäume empor, die regelmäßig alle 20 Jahre „auf den Stock gesetzt“ wurden, worauf die Wurzelstöcke wieder austrieben. Ziel war seinerzeit die rasche Umwandlung des Eichenmittelwaldes in zuwachskräftige und rentable Mischwaldbestände mit hohem Nadelbaumanteil. Diese Art der Bewirtschaftung wurde unter sanftem Druck der Obrigkeit in den 1920er Jahren eingestellt.

Von da bis zum Zweiten Weltkrieg erfolgten unter anderem anfangs eine sehr rasche Umwandlung und eine Eichenmast mit großflächiger Naturverjüngung sowie eine Überpflanzung der Flächen in weitem Verband mit Fichten und Lärchen, die jedoch auf den flachgründigen Standorten bald wieder ausfielen, so dass daraus der hohe Anteil etwa 90-jähriger Eichenmischbestände resultiert.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden Althölzer, die durch die schweren Kriegseinwirkungen starke Splitterschäden aufwiesen zunächst in Kiefer- und später in ebenfalls raschwüchsige Douglasien-Bestände umgewandelt.

Ab den 1970er Jahren erfolgte eine Neubegründung von Eichenmischbeständen durch natürliche Verjüngung in einigen Altbeständen. Zielsetzung der Forsteinrichtungsplanung für den insgesamt etwa 1000 Hektar umfassenden Kommunalwald der Stadt Lauda-Königshofen ist die weitere Förderung von Eichen und raschwüchsigen Nadelbäumen sowie die Erhaltung seltener Baumarten wie etwa Speierling und Elsbeere.

Nach Angaben der Förster wolle man im Kommunalwald den Nadelholzanteil langfristig von rund 17 Prozent auf insgesamt 20 Prozent mit einem Douglasien-Anteil von 17 Prozent (aktuell elf Prozent) steigern. Mechler nannte diese Nadelbaumart einen „Volltreffer für die hiesige Region und deren Standortbedingungen“, zumal die Douglasie nur die ersten zwei bis drei Jahre nach Neupflanzung empfindlich sei.

Die in dieser Anhäufung nur selten zu findenden relativ jungen Speierlinge stammen vermutlich aus Wurzelbrut.

Eine weitere Besichtigungsstation war eine geräumte Fläche, die im Herbst 2017 mit 3000 Eichen sowie mit jeweils 500 Elsbeeren, Hainbuchen, Weißtannen und Douglasien bepflanzt wurde. Während die in Wuchshüllen aufwachsenden Laubbäume die lange Sommertrockenheit offensichtlich weitgehend unbeschadet überstanden haben, ist der komplette Jungwuchs an Nadelgehölzen auf dieser Fläche vertrocknet.

Als einen „betriebssicheren Wald“ bezeichnete Mechler den Kommunalforst im Anschluss an die Begehung bei einer Sitzung, in der der stellvertretende Amtsleiter unter anderem über den Forstwirtschaftsplan 2019 referierte. Im Gemeindewald werde Borkenkäferbefall aufgrund der Trockenheit kaum eine Rolle spielen, da der Fichtenanteil lediglich vier Prozent betrage. Ansonsten stelle sich die Situation europaweit teilweise dramatisch dar. Zum Beispiel würden allein in Tschechien etwa 20 Millionen Festmeter Käferholz lagern. Deshalb habe man für das Forstwirtschaftsjahr 2019 ein vorsichtiges Plus von 22 000 Euro veranschlagt, das damit erheblich geringer als in den Vorjahren ausfalle.

Bezüglich des forstlichen Kartellrechtsverfahrens (die FN berichteten) teilte Mechler mit, dass sich die Bürgermeister im Kreis einig seien, sich dem Kooperationsmodell mit dem Landratsamt anzuschließen und damit weiterhin die Dienstleistungen des Kreisförster in Anspruch zu nehmen.

„Die Verwaltung hat sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Die Kontinuität der Zusammenarbeit hat höchste Priorität“, betonte Stadtkämmerer und Wirtschaftsamtsleiter Günter Haberkorn.

Zum Abschluss dankte Bürgermeisterstellvertreter Klaus Vierneisel dem Försterteam für dessen erneut zuverlässige und erfolgreiche Arbeit.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018