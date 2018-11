Auf den Spuren des Weinbaus

Sachsenflur.Die Herbstwanderungen der Heimatfreunde sind zu einem festen Bestandteil des Dorflebens in Sachsenflur geworden. Bei dem jetzigen Rundkurs auf der Sachsenflurer Gemarkung ging es um das Thema „Wein und Weinbau in Sachsenflur“ - ein Auf und Nieder von einer der größeren Weinbau treibenden Gemeinden auf dem Gebiet des früheren Landkreises Tauberbischofsheim über den fast totalen Niedergang nach der Einschleppung der Reblaus und das Wiedererstarken in den 1970er Jahren bis zum teilweise industriellen Weinbau heutiger Prägung.

Die Wanderstrecke führte zunächst am ehemaligen Sportplatz vorbei Richtung Oberschüpf am Roten Rain entlang. Die ehemals hier auf beträchtlicher Fläche vorhandenen Weinberge sind längst stillgelegt. Heute sorgt Weidevieh dafür, dass diese Kulturlandschaft nicht verbuscht. Auf der Höhe angelangt, waren bald die modernen Rebanlagen des Gewanns Löhlein zu erkennen. Die Weinlese erfolgt mehr und mehr maschinell. Nach einer Pause war die restliche Wegstrecke, meist bergab, leicht zu bewerkstelligen, so dass man rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit wieder das ehemalige Rathaus erreichte, wo beim anschließenden Kaffeeklatsch im Bürgersaal noch lange diskutiert wurde. beho

