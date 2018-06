Auf den Spuren illegaler Müllentsorgung

Anzeige

Manche Fundstücke sorgen bei den Mitarbeitern im städtischen Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung regelmäßig für Kopfschütteln und Irritationen. So ist kürzlich in direkter Nähe eines Spielplatzes ein Feuerlöscher aufgetaucht – offenbar Diebesgut, das an der nächstbesten Stelle wieder entsorgt wurde. Das Motiv für einen solchen Diebstahl ist für die Zuständigen im Ordnungsamt weiterhin ein großes Rätsel.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim stieß neulich an mehreren Orten im Stadtgebiet auf Bauschuttablagerungen. Der dreiste Verursacher wurde zwar mittlerweile ausfindig gemacht, ihn erwartet nun eine Anzeige und ein erhebliches Bußgeld. Dennoch ist der Sachverhalt für alle Beteiligten schlicht ärgerlich, weil unnötig.

Die Liste an illegal abgelagerten Gegenständen ist auch darüber hinaus lang. Sie reicht von leeren Spirituosenflaschen über Altöl- und Benzinkanister bis hin zur ganzen Küchenzeile – und das, obwohl der Landkreis ein gut ausgebautes Netz an Recyclinghöfen anbietet, bei denen vieles sogar kostenlos entsorgt werden kann.

Beträchtliches Bußgeld droht

Abgesehen davon, dass dadurch dem Steuerzahler erhebliche Kosten entstehen, nehmen die Verursacher ebenso in Kauf, dass Mensch und Umwelt gefährdet werden. Können die ‚Schmutzfinken‘ ausfindig gemacht werden, werden diese für die entstandenen Kosten herangezogen und mit beträchtlichen Bußgeldern belangt. Derzeit sind die städtischen Gärtner wieder in allen Stadtteilen unterwegs, um diese in bunter Pracht erstrahlen zu lassen. Es wäre schade, wenn illegal abgelagerter Unrat dieses saubere und sympathische Erscheinungsbild trüben würde. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.06.2018