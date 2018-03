Auf der Überholspur zum Titelgewinn

Anzeige

Beim „Dreikönigsturnier“ in Lauda folgte ein herber Rückschlag. Eine Jury mit drei Neulingen setzte die „Strumpfkäppli“ auf Platz vier mit deutlichem Punkterückstand zu den beiden vorangegangenen Turnieren. Die „Strumpfkäppli“ hatten sich mehr erhofft, um vor heimischem Publikum zu glänzen.

Übertroffen wurde dies in der Folge von den weiteren Turnieranmeldungen. Sowohl in Stuttgart, als auch in Völklingen landete man auf der Warteliste und erhielt bis zu den Turniertagen keinen freien Platz mehr zugelost. Somit vergingen sechs Wochen ohne Turnierstarts und es galt, in Würzburg eine Glanzleistung abzuliefern.

Die Zeit wurde mit intensivem Training rund um das Trainerteam von Esther Schulz genutzt. Die inzwischen hochschwangere Trainerin kitzelte den jungen Mädchen mit Top-Unterstützung ihrer Co- und Nachwuchstrainer noch die ein oder andere Gleichmäßigkeit aus den Tanzstiefeln.

Als Nummer 17 von 18 Gesamtstartern gelost hieß es erstmal zuschauen. Die erwarteten Favoriten aus Coburg und Karlsruhe lieferten sich ein heißes Rennen um den Titel. Nachdem beide getanzt hatten, lagen sie punktgleich auf Platz eins. Während die Mädchen der Konkurrenz sich für das Stechen um den Titel des Süddeutschen Meisters fertigmachten, betraten die „Strumpfkäppli“ der NG Lauda die Bühne, und mit dem ersten Schritt setzte die „verrückte Jahrmarktorgel“ schon ein Ausrufezeichen. In Choreografie, Schrittvielfalt und vor allem auch der Mimik waren die Mädels gar nicht mehr zu halten. Die ganze Arena hielt nach dem Tanz inne und wartete gespannt auf die Wertungen der Jury. Mit 431 Punkten, drei Punkte vor Coburg und Karlsruhe, wurden nun die Mädels zum neuen Süddeutschen Meister gekürt. Eine Leistung, die auch die Anerkennung der Konkurrenz erntete.

Spontanparty

Vor Freude jubelnde Trainerinnen, Betreuer und Eltern waren nicht mehr zu halten und krönten ihren Erfolg mit einer Spontanparty im Vereinsheim in der Eisenbahnerstadt Lauda.

So werden die „Strumpfkäppli“ am 10. März in Halle an der Saale bei den Deutschen Meisterschaften ein gehöriges Wörtchen mitreden.

Bereits am Wochenende gehen auch die Junioren und Aktiven der NG Lauda in Würzburg an den Start, um sich das begehrte Ticket für die Deutsche Meisterschaft zu holen. In den jeweiligen Altersklassen treten jeweils die Besten zwölf bis 18 Vereine aus ganz Deutschland an, um den Titel des deutschen Meisters auszutanzen. pk

