Auf der Suche nach dem richtigen Weg

Auf der Suche nach „dem Weg zum glücklichen Leben“ waren wieder viele Kinder am Sonntag in Lauda im Schatzsucherzeit-Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen.

Lauda-Königshofen. Manches, was schnell wie das große Glück erscheint, führt eher in eine Sackgasse oder in einen Kreisverkehr, als auf einen Weg, der in ein befreites Leben und ein gutes Miteinander führt. Jesus sagt von sich, er sei ein solcher Weg. Die Kinder waren dabei, sich auf die Suche nach der Bedeutung dieser Worte zu machen.

Über 100 Helfer aller Altersgruppen haben wieder dafür gesorgt, dass die Botschaft Jesu in abwechslungsreicher, kreativer und kindgerechter Weise die Herzen der Kinder und deren Familien erreicht.