Auf ein sehr aktives Jahr zurückgeblickt

Die Jahreshauptversammlung mit Cäcilienfeier beging der Kirchenchor Oberlauda im Gasthaus „Goldener Stern“ in Lauda.

Oberlauda/Lauda. Die besonderen Grußworte der Vorsitzenden Hildegard Zettelmaier galten dabei auch Diana Fleuchaus vom Pfarrgemeindeteam und Pfarrer Ralph Walterspacher.

Der Verstorbenen gedacht

Mit dem Lied „Die Gott lieben“ von Peter Strauch gedachte der Chor den verstorbenen Mitgliedern Paula Umminger und Heiner Schmitt. Der Chor war wieder sehr aktiv gewesen, stellte Hildegard Zettelmaier in ihrem kurzen Jahresrückblick fest. Zu den traditionellen Höhepunkten wie die kirchlichen Hochfeste und die Dorfweihnacht kamen noch sehr viele kleinere und chorinterne Verpflichtungen dazu. Zu meistern waren diese alle mit einem intakten Vorstand und dem Organisationstalent der über das Normalmaß hinaus aktiven Chorleiterin Gisela Dees. Ihnen allen galt ihre besondere Anerkennung.

Mit dem Kanon „Segne Vater diese Gaben“ leitete schließlich der Chor selbst zum gemeinsamen Abendessen über. Was im Verlauf der letzten zwölf Monate sonst noch alles im Chor passiert war, wusste danach die Schriftführerin Ulrike Arlt zu berichten. 40 Chorproben, ein närrischer Abend und ein Tagesausflug ins unterfränkische Iphofen dienten zur Vorbereitung der zahlreichen Verpflichtungen oder lockerten diese auf. Dazu kamen dann noch die Gratulationsständchen zu drei 80, einem 70. und einem 65. Geburtstag.

Vom Advent (Lotte-Gerok-Haus, Vorabendmesse im Kerzenschein und Adventskalender beim Chormitglied Bernhard Sauer in Heckfeld) über Weihnachten (Dorfweihnacht, Christmette und zweiter Weihnachtsfeiertag) über einen ökumenischen Gottesdienst mit verschieden Kirchenchören bis hin zu den eigentlich am Palmsonntag beginnenden Kar- und Osterfeiertagen, Pfingsten, Skapulierfest, Allerheiligen, Patrozinium, und Gottesdienst an der Grotte.

Acht Beerdigungen, zum Teil auch mit Trauergottesdiensten, und ein Seelenamt waren gesanglich mitgestaltet worden und selbst in der Sommerpause ruhte das Chorleben nicht. Jeden Montag traf man sich in lockerer Runde in irgendeiner Lokalität der Umgebung mit dem Ziel, Gemütlichkeit zu pflegen, statt Tonleiter zu üben.

Gesamtvorstand tagt dreimal

Bei drei Zusammenkünften des Gesamtvorstands war dies alles organisiert und in die Wege geleitet worden. Die aktive Mitgliedschaft im Kirchenchor ist beitragsfrei, passive Mitglieder gibt es nicht. Der Chor lebt finanziell also von Spenden, doch auch diese müssen gekonnt verwaltet werden. Dass dies die Kassiererin Christa Scherer perfekt beherrscht, bescheinigen ihr die Kassenprüfer Rudi Don und Jürgen Faul nach ihrem Bericht.

Erhard Stephan blieb es überlassen, die Entlastung des Vorstands zu beantragen. Man habe viel gehört, viel geleistet und viel bewirkt, zweifellos das Resultat einer hervorragenden Arbeit der Verantwortlichen. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Ehrungen standen natürlich auch auf der Tagesordnung. Jürgen Faul singt seit 55 Jahren im Kirchenchor, Gerlinde Brennfleck und Eleonore Groß jeweils bereits seit 65 Jahren. Neben kleinen Präsenten erhielten die beiden Letztgenannten zusätzlich noch je ein Dankesschreiben des Diözesanpräses Wolfgang Gaber in Verbindung mit einem Bild aus dem Freiburger Münster. Der Chor ehrte die drei mit dem Lied „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ von Anne Quigley.

Die Sänger gewürdigt

Chorleiterin Gisela Dees würdigte alle Sänger ausdrücklich für ein schönes Chorjahr. Das Ergebnis lässt die zwischenzeitlichen Anstrengungen verblassen. Für sie selbst sei das Patrozinium nur ein Tag zuvor ein Höhepunkt im Jahresablauf gewesen. Auch Pfarrer Ralph Walterspacher bescheinigte dem Chor eine vorbildliche musikalische Arbeit. Wegen der Renovierung der Laudaer Stadtkirche sind in Oberlauda im kommenden Jahr mehr Gottesdienste geplant. Dazu sind auch Kooperationen zum Beispiel mit dem Laudaer Kirchenchor gefragt und erwünscht. Er ist davon überzeugt, dass dies auch klappe.

Für Diana Fleuchaus war der Kirchenchor mit immer wieder neuen Ideen und mit Erfolgen fleißig unterwegs gewesen.

Er sei und bleibe eine Bereicherung für das Gemeindeleben. Sie würdigte die Vorsitzende Hildegard Zettelmaier, die seit einem halben Jahr gleichzeitig auch Mesnerin ist.

Mit einem Hinweis auf die nächsten Termine schloss die Vorsitzende die harmonische Jahreshauptversammlung: 1. Dezember, Singen im Lotte-Gerok-Haus 16 Uhr; 2. Dezember, Vorabendmesse; 3. Dezember, Seniorennachmittag im Pfarrsaal; 16. Dezember, Dorfweihnacht; 25. Dezember, Gottesdienst Erster Weihnachtsfeiertag; 3. Februar 2019, ökumenischer Gottesdienst in Unterbalbach; 18. Februar 2019, närrischer Abend und für den 1. September 2019 ist wieder ein Tagesausflug geplant. erha

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018