Auf Spurensuche Bölls

Gerlachsheim.Als der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll am 16. Juli 1985 starb, wehten in Köln die Flaggen auf Halbmast, aber nicht nur dort. Mit Böll wurde einer der großen Repräsentanten des Nachkriegsdeutschlands zu Grabe getragen. Heute ist es merkwürdig still um ihn geworden. Die Deutschen scheinen ihn vergessen zu haben. „Ob wir Böll in diesem Jahrhundert noch lesen werden, wissen wir nicht. Aber solange es deutsche Literatur gibt und geben wird,“ sagte Marcel Reich-Ranicki, „werden wir seiner mit Respekt und Dankbarkeit gedenken.“

Norbert Stallkamp möchte mit seiner Lesung an diesen bedeutenden Schriftsteller und Zeitzeugen, der am 21. Dezember 2017 100 Jahre alt geworden wäre, erinnern.

Kein anderer deutscher Schriftsteller hat die deutsche Nachkriegsliteratur so geprägt wie Heinrich Böll, schreibt sein Biograph Heinrich Vormweg über ihn. Die Verleihung des Literaturnobelpreises an Böll im Jahre 1972 war auch eine Anerkennung für die Unbestechlichkeit und Integrität, mit der er aus seiner konsequenten Zeitgenossenschaft heraus in seinem literarischen Werk die Beschädigungen und Hoffnungen der kleinen Leute erkundete und gegen Macht, Anmaßung und verschleppte Schuld anschrieb.