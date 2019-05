Lauda.Zur Weinfest-Eröffnung präsentiert der Kunstkreis Lauda-Königshofen in der Galerie „das auge“ Werke seiner Mitglieder für den Monat Juni. Die Aussteller sind: Herta Butterlin, Norbert Gleich, Günther Hollerbach, Christel Krüger, Agnes Loose, Dagmar Meyer, Angelika Michl, Rudi Neugebauer, Gudrun Reinheimer, Viktorija Schelhorn-Ostapenko, Hermann Schmidt, Maria Schneider und Monika Scholz. Auch eine reiche Auswahl an Techniken bietet die Ausstellung, angefangen von Acryl-, Filz-, Foto-, Ton- Spachtel-und grafischen Arbeiten, Pastellkreide bis zum Holzschnitt, auch die klassische Ölmalerei ist vertreten. Die Vernissage ist direkt nach der offiziellen Weinfest-Eröffnung. Zu sehen ist die Ausstellung beim Weinfest und danach an allen Juni-Sonntagen von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. irg/Bild: Jung

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019