Auszeichnung für Projekte

Königshofen.Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt der SV Königshofen von der Egidius-Braun-Stiftung des Deutschen Fußballverbandes. Die Stiftung unterstützt Vereine im ganzen Bundesgebiet, die sich durch eine besondere Integrationswirkung und Qualität auszeichnet.

Dabei stehen Aktivitäten und Projekte wie zum Beispiel „Freiwilliges Soziales Jahr“, „DFB-Junior-Coach“, „Kleeblatt“, „Schiedsrichter-Werbung“, „DFB-Mobil“, „Spenden-Aktionen“, DFB-Fußballabzeichen, usw. im Vordergrund.

Für dieses Engagement nahm nun Jannis Maier, Vertreter der Jugendabteilung des SV, einen Gutschein für eine einwöchige Ferienfreizeit in der Sportschule in Edenkoben (Rheinland-Pfalz) entgegen. Dorthin darf nämlich in den Sommerferien ein SV-Jugend-Team samt Trainer reisen und sich auf ein tolles Rahmenprogramm, organisiert vom DFB, freuen. Die Stiftung übernimmt sämtliche Kosten.

Die Kinder erwartet unter anderem Besuche in Kletterparks, den Stadien und Nachwuchsleistungszentren einzelner Bundesliga-Klubs. Ebenso stehen neben dem Fußball Teambuilding-Angebote im Vordergrund. a.i.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018