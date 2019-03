Axt stammt von einem Deutschen

Lauda-Königshofen.Die Axt, die Bürgermeister Thomas Maertens am Montag in der Gemeinderatssitzung am Montag aus einem Sack zog und der Öffentlichkeit präsentierte, stammte zusammen mit einer Pistole und einem Messer von einem 33-jährigen drogenabhängigen Deutschen. Dies ergab zwischenzeitlich eine Nachfrage der FN bei der Polizei. „Das war ein Zufallsfund bei diesem jungen Mann, der für viele Straftaten verantwortlich ist und in Königshofen als Obdachloser in der Flüchtlingsunterkunft untergebracht ist“, bestätigte gestern Burkhard von der Groeben, Leiter des Polizeireviers in Tauberbischofsheim. Es handele sich dabei um „erlaubnisfreie Gegenstände, weswegen wir sie der Stadt als Ortspolizeibehörde übergeben haben“, so Burkhard von der Groeben. „Wenn dieser Deutsche weg ist, halbieren sich auch die Straftaten“, fügte der Polizeioberrat noch an.

Bürgermeister Thomas Maertens hatte die Axt dem Gemeinderat im Rahmen der Diskussion um ein angeblich hohes Gefahrenpotenzial, das von Flüchtlingen in den Unterkünften in Lauda-Königshofen ausgehe, gezeigt. thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019