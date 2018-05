Badische Weinkönigin kommt

Anzeige

Musik, Gesang, Tanz und weitere kulturelle Darbietungen laden zum Verweilen in der Altstadt ein. Zur feierlichen Eröffnung am Freitag, 8. Juni, um 17 Uhr begrüßen Bürgermeister Thomas Maertens und die Taubertäler Weinhoheiten alle Gäste. Bis 23.30 Uhr stehen dann an diesem Freitag Genuss und Lebenslust im Mittelpunkt.

Am Samstag, 9. Juni, dürfen sich alle Besucher von 11 bis 23.30 Uhr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Am Sonntag, 10. Juni, haben die Gäste von 11 bis 20 Uhr Gelegenheit zum Schöppeln, Feiern und Genießen.

Auch die kleinen Weinfestbesucher kommen nicht zu kurz. Für sie lassen sich die Veranstalter in jedem Jahr etwas einfallen, unter anderem wird es wieder den beliebten Kinderflohmarkt geben. Aber auch können kostenfrei am Flohmarkt in der Bachgasse teilnehmen.

Für einen unbeschwerten Genuss auf dem Weinfest in Lauda empfehlen die Veranstalter am Freitag und Samstag (8./9. Juni) die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und erstmalig erhalten alle Gäste, die mit dem gut ausgebauten ÖPNV zum Weinfest anreisen, die Rückfahrt mit dem Bussonderverkehr am Freitag und Samstagabend geschenkt. Gäste müssen nur Ihre Hinfahrkarte des jeweiligen Tages bzw. ihre gültige Zeitfahrkarte vorzeigen und dürfen kostenfrei einsteigen und heimfahren. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018