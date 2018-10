Bahngeschichte spannend vermittelt

Boxberg.Fast auf den Tag genau zum 150-jährigen Bestehen der Taubertalbahn fand die Wanderung „Auf den Spuren der Eisenbahn – von der Umpfer zur Tauber“ statt. Veranstalter waren die Stadt Boxberg und die evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber. Gardis Jacobus-Schoof und Dr. Dieter Thoma vermittelten Bahngeschichte(n), Bahnaktuelles und Lebensweisheiten. Eine kurze Morgenbesinnung stimmte auf das Unterwegssein an einem Tag ein, der aus dem gewohnten Rahmen des Alltags fällt.

Die gewaltigen Landschaftsveränderungen durch den Bahnbau verdeutlichte der Gang vom Startpunkt Hagenmühle durch die nahe Bahnunterführung. Zwei alte Zeitungsartikel schilderten Licht- und Schattenseiten bei den damaligen Bauarbeiten, die allein im Wölchinger Raum elf Todesopfer forderten. Am ehemaligen Bahnwärterposten 102, heute ein Wochenendhaus, wurden die Aufgaben der Bahnwärter und ihr hartes Leben vorgestellt.

Mehrmals unter- oder überquerten die Wanderer die Bahnstrecke. Brücken spielen in der Geschichte der Menschen immer eine besondere Rolle.

Bis zum Bau der Odenwald-Eisenbahn war es ein weiter Weg. Die erste Bittschrift aus den hiesigen Amtsbezirken wurde im Karlsruher Parlament 1846 noch abfällig kommentiert: „Die Bittsteller gehören ins Narrenhaus!“ Zehn Jahre später beschloss Karlsruhe die „Notwendigkeit einer Bahnlinie längs des Odenwalds bis Würzburg“. Am 1. November 1866 begann der Zugverkehr Heidelberg-Würzburg mit täglichen Zughalten in Wölchingen und Unterschüpf, Königshofen und Lauda. Die Linie Lauda-Wertheim nahm am 12. Oktober 1868 ihren Betrieb auf.

Alte Postkarten illustrierten den einst prächtigen Bahnhof Boxberg-Wölchingen. Früher gab es dort vier Gleise, Lagerhaus und Güterhalle hatten Schienenanschluss. Derzeit ist das Hauptgebäude in hellblauen Schleier gehüllt.

Das Plakat: „Lückenschluss Osterburken-Würzburg“ wies auf Bahnaktuelles hin. Auf Demos an den Bahnhöfen von Wölchingen bis Rosenberg hätte die neue Bürgerinitiative „Frankenbahn-für-alle“ im Frühsommer mehr Bahn-Nahverkehr gefordert, informierte Thoma. Ab Dezember 2019 solle probeweise die Regionalbahn im Stundentakt fahren.

Entscheidungen sind für den Menschen oft zweideutig, so auch vor 150 Jahren, als es um das neue Verkehrsmittel „Eisenbahn“ ging. Befürworter erwarteten einen gewaltigen Aufschwung für verkehrsferne Gebiete. Gegner befürchteten Schädigungen für Schwangere, Kinder und Alte, auch für die Kartoffel.

Schweigern und Königshofen zählen zu den urkundlich ältesten Gemeinden im Kreis: Beide waren fränkische Krongüter, Königshöfe mit eigener Martins-Kirche. 741 wurden diese königlichen Stützpunkte dem neuen christlichen Bistum Würzburg zugeteilt und entwickelten sich zu Zentren für die neue Religion.

Für Heiterkeit sorgte der Bericht über einen der ersten Güterzug-Unfälle. Bei Sachsenflur waren am 1. Oktober 1868 einige Waggons mit gutem Becksteiner Rotwein aus den Gleisen gefallen. Aus der Umgebung kamen Scharen von „Pilgern“, um mit Eimern und anderen Gefäßen noch etwas vom dem köstlichen Nass zu retten. Die Wandergruppe erreichte, zweimal die Umpfer überquerend, den Bahnhof Königshofen, der sowohl zur alten Odenwaldbahn als auch zur Taubertalbahn zählt. Schlusspunkt bildete die sehenswerte Ausmalung der dortigen Gleis-Unterführung. Informationen über den demokratischen Aufbruch vor 170 Jahren rundeten die Wanderung ab. dt/gjs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018