Bald neuer Kommandant

Stadtkommandant Jürgen Segeritz schloss sich den Überlegungen des Abteilungskommandanten Kurt Breitenstein an, zuerst die personellen Lücken bei der aktiven Wehr zu schließen, was auch die Neubesetzung des Abteilungskommandanten betrifft und danach die Bedarfsplanung im technischen Bereich anzugehen. Der amtierende Abteilungskommandant scheidet nämlich mit Ende des Jahres aus Altersgründen aus.

Eine wichtige technische Erneuerung wird die Abschaffung des Alarmknopfes am alten Rathaus sein, der die Sirene auslöst. Die Sirene selbst auf dem Dach bleibt und wird über Funk weiterhin ausgelöst. Grund dafür sind die Mobiltelefone, die heute jedem erlauben, bei Brandgefahr die 112 anzurufen. Auf ein Ereignis zum Feiern machte Elmar Sack aufmerksam, nämlich den 70. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Oberlauda in diesem Jahr. Wahrscheinlich wird dieser Anlass beim Johannisfeuer am 23. Juni 2018 gebührend eingebunden. kubr

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.04.2018