Baubeginn ist im Februar 2019

Lauda-Königshofen.Die Stadt Lauda-Königshofen verlängert die bestehende Personenunterführung am Bahnhof in Lauda. Dadurch entsteht eine fußläufige Verbindung von der Bahnhofstraße in die Tauberstraße. Da sich diese Unterführung aber teilweise auf Flächen der Deutschen Bahn befindet, musste der Gemeinderat am Montag eine Vereinbarung über den Bau und den Unterhalt der Unterführung schließen.

Sie sieht unter anderem vor, dass die Stadt nach Fertigstellung die laufenden Betriebskosten für die Aufzugsanlage am Bahnhofsvorplatz übernimmt, da, so Bürgermeister Maertens, „die Unterführung dann ja auch noch von Nicht-Bahnreisenden benutzt wird.“ Die Kosten pro Jahr bezifferte Stadtbaumeister Tobias Blessing auf „unter 5000 Euro“.

Aus diesem Grund stimmte Stadtrat Michael Geier (Freie Bürgerliste) der Vereinbarung nicht zu. Seine Fraktionskollegin Angelika Tolle-Rennebarth regte eine Teilung der Kosten mit der Bahn an. Weitere fünf Stadträte enthielten sich.

Einstimmig vergab der Gemeinderat dagegen die Tiefbau-, Stahlbeton- und Verkehrswegebauarbeiten für den Bau der neuen Personenunterführung. Die Firma Strabag Rail aus Lauda erhielt den Zuschlag für 5 050 254,30 Euro.

Wie Michael Scherrer, Leiter des Ingenieurbaus bei der Firma Mailänder Consult aus Karlsruhe, mitteilte, werde die neue Unterführung rund 35 Meter unter sieben Bahngleisen hindurchführen und noch einmal 50 Meter entlang einer Böschung. Er erläuterte zudem ausführlich technische Details. Baubeginn für die neue Personenunterführung soll im Februar 2019 sein. Die Gesamtkosten für das Bauwerk beliefen sich auf 7,67 Millionen Euro (einschließlich Planung), wovon nach Abzug der Zuschüsse von Bund und Land der Stadt ein Eigenanteil von 2,048 Millionen Euro bleibe.

Einige Stadträte regten an, sich wegen des Einbaus von Hilfsbrücken unter den sieben Bahngleisen besser mit der Deutschen Bahn abzustimmen, da im kommenden Jahr die Bahnstrecke Lauda-Würzburg wegen der Sanierung des Bahntunnels in Wittighausen mehrere Monate gesperrt sein wird. Man könne dann eventuell Kosten sparen, wenn bestimmte Gleise im Bahnhof Lauda in dieser Zeit nicht genützt würden.

Wie Michael Scherrer mitteilte, wolle man auf jeden Fall solche Optionen nutzen und sich mit der Bahn abstimmen.

Den Auftrag für die Oberleitungsarbeiten beim Bau der neuen Personenunterführung erhielt die Firma SPL Powerlines Germany aus Forchheim für 644 248,19 Euro. thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018