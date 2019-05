Bauplätze und freies Wlan geschaffen

Oberbalbach.Ein Bürgerrundgang der CDU-Kandidaten zur Kommunalwahl für Ortschaftsrat, Gemeinderat und Kreistag wurde auch im Stadtteil Oberbalbach angeboten. Nach der Begrüßung durch den örtlichen Stadtrat Marco Hess nahm dieser auch in Vertretung für Ortsvorsteher Strube alle Kandidaten und Bürger mit auf einen kurzweiligen Rundgang durch den Stadtteil. An verschiedenen Stationen wurden dabei positive Entwicklungen, aber auch Aufgaben für die Zukunft besprochen.

Neben der hergerichteten Fläche mit Sitzgelegenheit beim „Bächtle“ wies Hess auch auf das neue Baugebiet „Herbstwiesen“ am Ortseingang hin, welches nun erschlossen wird. Dies sei ihm persönlich ein Herzensanliegen gewesen, für welches er sich gemeinsam mit dem Ortschaftsrat in den letzten Jahren stark eingesetzt habe.

Bei einem kurzen Halt an der Feuerwehr wurden die Kandidaten von Abteilungskommandant Reiner Ott empfangen, der ein paar Informationen und Wünsche der örtlichen Wehr mit auf den Weg gab. Stadtrat Hess ging dann auch auf die 2015 geschlossene Balbachschule nebenan ein, für die man nach einer Folgenutzung suche. „Aufgabe des neuen Ortschaftsrates wird es sein, hier voranzukommen“, so die Ortschaftsratskandidaten André Henning und Carolin Ernst.

Auf dem weiteren Weg Richtung Friedhof wurde noch der Zustand der St. Georgstraße angesprochen sowie am Friedhof die neue Aussegnungshalle. Wunsch aller war, dass auch eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit gerade für Rollatoren-Nutzer möglich wird.

Hartmut Schäffner fügte beim weiteren Rundgang an, dass die katholische Kirche auf mittelfristige Sicht sich vom Pfarrhaus verabschieden möchte. „Unser Wunsch ist aber, eine verträgliche Lösung zu finden und den Pfarrsaal zu behalten“, so Hess und Schäffner übereinstimmend. Die Kandidaten konnten auch die sanierte Messelhäuser Straße begutachten, ebenso wie das verschönerte EnBW-Häuschen am Bürgerhaus. Dort wird nun seit dem vergangenen Jahr im Bürgerhaus auch kostenfreier Wlan-Zugang der Stadt angeboten. „Das ist bei der noch bescheidenen Mobilfunkversorgung in Oberbalbach ein Gewinn für uns“, so Kandidatin Daniela Lanig.

Zur Sprache kam beim Rundgang auch der neue Weg zum Grillplatz, der Parkplatz gegenüber dem Gasthaus „Hirschen“, das Kriegerdenkmal an der Kirche, die Renovierung der Kapelle am Rainholzweg oder verschiedene Wettbewerbe mit guten Platzierungen des Stadtteils.

Die touristische Beschilderung der Stadt wurde 2017 in Oberbalbach realisiert. Positiv sei auch, dass in der vergangenen Amtszeit der zweite Bauabschnitt des Radweges nach Unterbalbach fertig gestellt wurde. Auch eine Tischtennisplatte und eine Boulebahn bereichern das Angebot in Oberbalbach. Für die Zukunft nannte Stadtrat Hess unter anderem die mittelfristige Sanierung der Ortsdurchfahrt, Sanierung von Feldwegen und der Mergentheimer Straße, die Nachnutzung des Schulgebäudes sowie die Sanierung des Spielplatzes an der Balbachtalstraße.

„In Oberbalbach konnten wir in den letzten Jahren viel auf den Weg bringen – auch manche Kleinigkeit. Gemeinsam mit Ortschaftsrat und Stadtverwaltung haben wir auch für die Zukunft noch einige Projekte für Oberbalbach auf unserer Wunschliste“, so Kandidat Martin Moll.

„Wir sind als CDU in allen Stadtteilen als einzige politische Kraft regelmäßig – auch in der Wahlperiode – vor Ort. Unser Anspruch und Ziel ist es, frühzeitig die örtlichen Themen aufzugreifen und in die politische Agenda einfließen so lassen“, so der Tenor der Kandidaten am Ende des Bürgerrundgangs. cdu

