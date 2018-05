Bauplätze von hoher Bedeutung

Anzeige

Sachsenflur.Gemeinsam mit Stadtbaumeister Tobias Blessing fand sich die CDU-Fraktion im Vorfeld ihrer Fraktionssitzung zur Begehung des Stadtteils Sachsenflur am alten Rathaus ein. Fraktionsvorsitzender Marco Hess erwähnte zunächst, dass mit der Realisierung des Baugebietes Kailberg bereits ein wichtige Schritt beim Thema Bauplätze im Stadtteil getan worden sei.

Bei der Begehung mit Vertretern aus dem Ortschaftsrat fügte die örtliche Stadträtin Ellen Bawidamann hinzu, dass es noch ein paar Baustellen gebe, an denen man derzeit in Schulterschluss mit der Verwaltung arbeite. Der Rundgang der Fraktion zeigte dabei die gewünschte Sanierung der Schlössleinsgasse auf sowie die Umsetzung der Bauplätze am Schlösschen. Ebenso Themen waren die geplante Hochwasserschutzmaßnahme der Umpfer im Bereich Schlössleinsareal sowie die Sanierung der Unteren Gasse.

Im Anschluss an die Begehung fand sich die Fraktion zum Austausch über die aktuellen kommunalpolitischen Themen im Bürgersaal zusammen. Dabei wurde neben einigen Anträgen auf Vereinsförderung auch über die Bahnunterführung Nord in Lauda und das weitere Vorgehen hierzu gesprochen. Im Juni sei nun eine öffentliche Vorstellung geplant, wie der Fraktionsvorsitzende bekanntgab.