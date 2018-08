Becksteiner lesen die ersten Trauben

Die gesamte Familie Möhler half gestern im Becksteiner Kirchberg bei der Lese der ersten Trauben für die Winzergenossenschaft Beckstein. Auf rund 35 Ar wurde die Rebsorte Solaris geerntet. Thomas Schreiner (thos)

Es ist Mitte August, und die Traubenlese hat begonnen. Das gab’s in Beckstein bisher noch nie.

Beckstein. An so eine frühe Lese können sich selbst ältere Becksteiner nicht erinnern. In dem Weinort wurden gestern, mitten im Sommer, die ersten Trauben für den 2018er Jahrgang geerntet. Die Rebsorte Solaris wird von der Winzerfamilie Möhler seit acht Jahren im Kirchberg angebaut und bildet

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.08.2018