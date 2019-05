Becksteiner sehr gut in Form

Beckstein.Ein Spielwochenende, wie es besser nicht sein könnte, war den beiden Becksteiner Seniorenmannschaften beschert.

Die TSG Beckstein/Lauda der Herren 50 empfing in Lauda die TSG Meckesheim/Spechbach. Dabei hatte kein Spieler der Heimmannschaft große Probleme mit seinem Gegner.

An Position eins gewann Holger Kindermann 6:4, 6:1, es folgten Manfred Pers mit 6:2, 6:0 sowie Spielführer Joachim Väth mit 6:1, 6:1. Gerald Mayers Gegner zeigte etwas mehr Gegenwehr, heimste aber beim 6:4, 7:5 keinen Satz ein. Hans-Ulrich Pieper (6:3, 6:0) zeigte keine Schwäche und Andreas Konrad vergab sogar die Höchststrafe (6:0, 6:0).

Die Fortsetzung des souveränen Auftritts folgte dann in den Doppeln: 9:0 hieß es am Ende und damit auch Tabellenführung in der 2. Bezirksliga.

Wenn mal gleich drei Mannschaften in der 1. Bezirksliga der Herren 60 am Ende absteigen müssen, ist Punkte sammeln angesagt. Hier ist die Mannschaft Herren 60 auch fleißig am Werk und schlug nach dem 9:0 gegen die TSG Eberbach/Waldbrunn erneut zu.

Der TC Sandhausen war in Bestbesetzung angetreten, letztlich aber chancenlos.

Thomas Rist (6:1, 7:5) war nicht auszuspielen, Armin Schäffner (6:1, 6.2), Hermann Heisler (6:2, 6:1) und Klaus März (6:2, 6:3) ließen nichts anbrennen, Spielführer Hans-Jürgen Heisler gewann beim Spielstand von 7:6 und 4:1 durch Aufgabe des Gegners und Karlheinz Zegowitz bezwang seinen Gegner mit 6:0 und 6:3. Die Doppel endeten ebenfalls ohne Satzverlust (Heisler H./März 6:2, 6:3, Schäffner/H.J. Heisler 6:3, 6:3 und Vollmer/Zegowitz 7:6, 6:1). Jetzt ist der Abstand zu den Abstiegsplätzen komfortabel ausgebaut zu sein, aktuell belegt die H60 des TC Beckstein sogar den ersten Tabellenplatz. kaze

