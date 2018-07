Bei einem Bus-Ausflug „funkte“ es

Anzeige

Lauda.„Doppelt genäht hält besser“: Dass dieses bekannte Sprichwort nicht nur auf Eheschließungen, sondern gar noch auf deren Haltbarkeit zutrifft, zeigt sich dieser Tage in Lauda. Dort feiert nämlich am heutigen Donnerstag das Jubelpaar Wolfgang und Maria Fleckenstein das Fest der goldenen Hochzeit, dankbar ausgedrückt durch einen Gottesdienst am kommenden Samstag um 10 Uhr in der Marienkirche. Und dies bei einer Messe gemeinsam mit Valentin und Margarete Gallauner, Marias jüngere Schwester, die mit ihrem Mann bereits vor 50 Jahren zusammen mit den jetzigen Bewohnern des Ölbergs vor dem Traualtar stand – eine somit inzwischen vergoldete Doppel-Hochzeit.

Das Ja-Wort gab man sich dabei am 19. Juli 1968 in der Pfarrkirche St. Georg in Allfeld, mittlerweile ein Gemeindeteil von Billigheim, in dem Maria Fleckenstein unter ihrem Mädchennamen Schreiner am 21. März 1949 das Licht der Welt erblickte.

Als drittes von fünf Kindern des Maurers und der Hausfrau Ludwig und Maria Schreiner fühlte sich die aus der Nähe von Mosbach stammende Jubilarin ebenso von Anfang an zum Nachwuchs hingezogen, kein Wunder, dass sie nach der entsprechenden Ausbildung mit viel Herzblut den Beruf der Erzieherin ausübte. 41 Jahre lang, und zwar bis zu ihrem Renteneintritt 2009, wirkte somit Maria Fleckenstein im evangelischen Kindergarten Unterm Regenbogen in Lauda, und auch heute noch springt sie in hiesigen Tagesstätten bei Bedarf als Krankheits- oder Urlaubsvertretung ein.