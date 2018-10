Beifall beweist: Arbeit hat sich gelohnt

Wenn die Tage kürzer, die Nächte länger werden, wenn man merkt, das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen, dann ist wieder Zeit für Theater in Heckfeld.

Heckfeld/Bad Mergentheim. Es wurde seit langer Zeit eifrig geprobt, man hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um das Publikum zu überzeugen – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Belohnt wurden die hervorragenden Theaterspieler durch viel Beifall während des Stücks am Ende desselben. Gespielt wurde das Luststück „Baby wider Willen“ von Erich Gombold.

Die heile Welt in der Gemeinde Heckfeld droht ins Wanken zu geraten. Das „Unheil“ naht in der Person des Landstreichers Theo (Rainer Vonier), der mit seinem alten Kinderwagen, auf den er seine Habseligkeiten geladen hat, durch die Lande zieht.

Etwas skeptisch

Natürlich ist man einem Landstreicher gegenüber skeptisch, zumal ihm seltsamerweise der Ruf vorauseilt: Immer wenn er irgendwo aufkreuzt, kriegt jemand ein Kind oder es passiert etwas Dummes. Davon ist man in Heckfeld überzeugt.

Zur selben Zeit erwartet Bürgermeister Hans Hermann Himmelreich (Udo Hönninger) seine Frau Christa (Michaela Schwarz) aus der Kur zurück. Da aber ein äußerst wichtiger kommunalpolitischer Termin ansteht – der neue Fahrradständer des Gewerbevereins muss eingeweiht werden – wird er von seiner Mutter Erika (Mariannne Dietz) quasi gezwungen, diesem Termin den Vorzug zu geben, anstatt seine Frau vom Bahnhof abzuholen. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf.

Als Christa dies kurz vor der Ankunft per Handy erfährt, ist sie sauer. Beim Aussteigen aus dem Zug nimmt sie in der Hektik aus Versehen anstatt einer ihrer Reisetaschen eine fremde Babytragetasche mit. Sie bemerkt diesen folgenschweren Irrtum aber erst, als der Zug schon wieder abgefahren ist. Umgehend ruft sie die Polizei an, dort nimmt man sie und ihr ungewöhnliches Versehen aber nicht Ernst.

Als sie erklärt, dass sie vier Wochen auf Kur war und jetzt hier ein Baby habe, wird ihr nur mitgeteilt, dass das in den besten Familien vorkommt. Wenig erfreut über den unerwarteten Familienzuwachs, will ihr Mann nun selbst das Missgeschick seiner Frau aufklären und das Kind unverzüglich der Polizei übergeben. Die Kommissarin von Heckfeld, Pia Schellenbrink (Marianne Both), hat jedoch inzwischen Ermittlungen wegen Kindesentführung aufgenommen und bittet ausgerechnet den Bürgermeister um Unterstützung „zur Aufklärung der verbrecherischen Tat“. Um nicht als Kindesentführer gebrandmarkt zu werden, verschweigt er das Geschehene und versteckt das Kind zunächst bei sich. Natürlich muss da Kind auch versorgt werden und dabei führen immer verschiedene Spuren bei der Tätersuche ins Rathaus.

Der List und dem Einfallsreichtum des Landstreichers Theo hat es der Bürgermeister zu verdanken, dass Kommissarin Schellenbrink immer wieder von der richtigen Spur abgelenkt wird. Als Lohn dafür lässt ihn der Bürgermeister umsonst bei seiner Mutter wohnen. Ein Kind, das nicht seins ist, ein Penner, der ihren Kühlschrank leer frisst, in ihrem Bett schläft und in ihrer Badewanne badet.

Gewiefte Sekretärin

Auch die gewiefte Rathaussekretärin Sonja (Carolin Blatz) und der überaus faule und bequeme Straßenkehrer Peter (Rainer Hammerich) tragen dazu bei, dass die Weste des Bürgermeisters sauber bleibt. In Heckfeld sind natürlich alle in heller Aufregung, dass in ihrer beschaulichen Gemeinde so etwas passieren konnte.

Dazu trägt auch die notorische Nörglerin Frieda Schäufele (Dagmar Scheer) bei, die jeden anschwärzt und in Landstreicher Theo den Ursprung allen Übels sieht. Da hat sie die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht, denn der Landstreicher Theo dreht den Spieß um und Frieda kommt gewaltig in die Bredouille. So wird sie von Kommissarin Schellenbrink in Handschellen abgeführt, als man in ihrer Schürzentasche eine Babyflasche findet. Diese hatte Theo ihr heimlich zugesteckt und so gehört auch sie zu den Verdächtigen.

In Schwierigkeiten kommt zusehends auch der Bürgermeister. Einerseits will er das Kind wieder loswerden, andererseits wächst ihm der süße Knopf derart ans Herz, dass er ihn am liebsten behalten würde. Schließlich siegt die Vernunft und er will sich der Polizei stellen. Doch Landstreicher Theo kommt auf eine bessere Idee.

Gemeinsam mit Rathaussekretärin Sonja setzt er einen Brief auf, aus dem hervorgeht, dass der vermeintliche Täter sein Handeln bereut und den Bürgermeister bittet, das Kind wieder seiner richtigen Mutter zurückzugeben.

Alle sind glücklich darüber noch einmal ungeschoren davongekommen zu sein und bei einer Demonstration gegen Gewalttaten in der Gemeinde soll das Baby mit großem Tamtam übergeben werden. Dies erfreut natürlich Frieda, denn sie sieht sich schon als Mutter vom zukünftigen Landrat Hans Hermann Himmelreich. Auch macht sie nie einen Hehl daraus, dass ein Baby der Karriere ihres Sohnes nur schadet und somit nicht in Frage käme. Dass Christa, seine Frau sich heimlich schon immer ein Kind gewünscht hat, steht außer Debatte. Aber auch der Bürgermeister selbst kann sich inzwischen mit dem Gedanken an ein Kind anfreunden.

Und so gibt es für ihn ein unverhofftes Happy End . . .

Zu den gelungenen Theaterabenden haben auch alle Beteiligten hinter der Bühne beigetragen. Regie-Assistentinnen waren Gerlinde Hemlein und Bettina Suchyta. Auch die Theaterspieler selbst die gleichzeitig als Souffleusen agierten.

Karten für weiteren Auftritt

Traditionell wird am Freitag, 26. Oktober, wieder im Kursaal in Bad Mergentheim gespielt. Karten sind wie folgt erhältlich: Kurverwaltung Bad Mergentheim, Lothar-Daiker-Straße 4, Telefon 07931/965225, von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Tourist Information, Marktplatz 1, Telefon 07931/574820, von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Online-Buchung mit Sitzplatzauswahl über die Veranstaltungsseite von www.bad-mergentheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018