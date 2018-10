Beim „Bahngelände“ geht es gut voran

Die Blicke im Gemeinderat sind konzentriert nach vorn gerichtet: Gleich zwei große Sanierungsgebiete in Lauda und Königshofen stehen im nächsten Jahr auf der Agenda.

Lauda-Königshofen. Gleich im Doppelpack erhofft man sich eine erhöhte Förderung: Einmal einmütig und im anderen Fall bei einer Gegenstimme billigte das Gremium nach der Kenntnisnahme der Sachstandsberichte die seitens der Verwaltung vorgelegten Aufstockungsanträge zum kommenden Programmjahr für die Sanierungsgebiete „Bahngelände“ und „Eisenbahnvorstadt/Hexenstock“ in Lauda und Königshofen. Diese jeweils „dicken Brocken“ bildeten allerdings nur einen Teilbereich in einer viele Themenfelder umfassenden öffentlichen Sitzung am Montagabend im Rathaus in Lauda, in deren Verlauf – über mehr als dreieinhalb Stunden – vor knapp 15 Zuhörern 14 Tagesordnungspunkte ihrer Erledigung harrten.

Gutes Vorankommen

„Wir kommen hier gut voran“, schickte Bürgermeister Thomas Maertens zum Laudaer Bahngelände voraus, wobei er die geplante Verlängerung der Unterführung für die Zusammenkunft im November ankündigte, ehe Stadtbaumeister Tobias Blessing an die zuletzt erworbenen Flächen erinnerte und den Ablauf auf einem „sehr guten Weg“ sah. Wie der Leiter des Bauamtes ausführte, belaufe sich der Förderrahmen bisher auf 6,5 Millionen Euro bei einer Finanzhilfe von 3,9 Millionen Euro; ausbezahlt worden seien bislang 1,19 Millionen Euro. Laut Blessing habe man die für dieses Jahr prognostizierten Mittel nicht in der gedachten Höhe abrufen können, da der Grunderwerb Südfleisch, Tauberstraße 1 und 6, erst im August erfolgte.

Der Stadtbaumeister, der über weitere Kaufverhandlungen berichtete, hielt außerdem fest, dass beim historischen Empfangsgebäude von 1871/73 damit zu rechnen sei, dass es der Kommune gelinge, den Komplex mit umgebender Fläche noch bis Dezember zu erwerben, wobei das Gutachten von einem Wert von 250 000 Euro ausgehe.

Nachdem Stadtbaumeister Tobias Blessing auf den Antrag verwiesen hatte, die derzeit bewilligte Finanzhilfe um 2,686 Millionen Euro auf 6,586 Millionen Euro und damit den Förderrahmen auf knapp elf Millionen Euro zu erhöhen, regte Stadtrat Herbert Bieber (Freie Bürgerliste, Königshofen) an, sich den Erwerb des Bahnhofsgebäudes gut zu überlegen.

Auch die geschätzten Kosten zur Umsetzung der Unterführung für Fußgänger von fast sechs Millionen Euro – Einwurf aus dem Gremium: „7,6 Millionen Euro“ – bereiteten ihm Sorgen, so Bieber, worauf Blessing darauf aufmerksam machte, dass man hier immerhin die Gleise von vier bis elf unterqueren müsse, bevor er sich danach mit dem Sanierungsgebiet Eisenbahnvorstadt/Hexenstock beschäftigte.

Untersuchungen

Bei einem Förderrahmen von 1,167 Millionen Euro und einer Finanzhilfe über 700 000 Euro führe man momentan die vorbereitenden Untersuchungen durch, hieß es, wobei es darum gehe, im nächsten Jahr als erstes Projekt die Eisenbahnstraße als Erschließungsmaßnahme in Angriff zu nehmen. Diese verlaufe vollständig durch das Gebiet der städtebaulichen Erneuerung und gelte somit als Initialzündung für die gesamte Sanierung, so die Aussage.

Nachdem der Stadtbaumeister noch einzelne Vorhaben in dem 10 200 Quadratmeter umfassenden Bereich aufgelistet hatte, merkte er an, dass der Aufstockungsantrag darauf hinauslaufe, die Finanzhilfe um 1,409 auf 2,109 Millionen Euro zu steigern, was einen künftigen Förderrahmen von 3,515 Millionen Euro bedeute.

Dies sei ja alles gut und schön, befand dazu aus dem Gremium Dieter Markert (CDU, Königshofen), doch wie sehe es mit den anderen Projekten in der Messestadt aus, die man bereits seit Jahren vor sich herschiebe – so beispielsweise das Problem katholischer Kindergarten St. Josef? Hier müsse sich endlich was tun – unter anderem in Hinsicht auf den Brandschutz und die sogenannte „Hühnerleiter“.

