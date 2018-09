Benefiz-Wandertag in Oberbalbach

Oberbalbach.Einen Benefiz-Wandertag veranstaltet das „Team Franken-Hohenlohe“ – die Wandervereine der Region Franken-Hohenlohe – am Mittwoch. 3. Oktober, (Tag der Deutschen Einheit) ab Oberbalbach. Die Startzeiten sind von 7 bis 13 Uhr an der Turn- und Festhalle (Balbachstraße 60), Zielschluss ist um 17 Uhr. Zur Auswahl stehen drei markierte Wanderstrecken mit einer Länge von sechs, zehn und 20 Kilometern. Von der Startgebühr wird ein Euro direkt dem Verein Mukoviszidose zu gute kommen. Auf den Wanderstrecken sind Verpflegungsstellen eingerichtet, an denen jeder Teilnehmer mit gültiger Startkarte kostenlos ein Getränk zur Stärkung erhält. Zudem ist am Start- und Zielort in Oberbalbach eine Bewirtung mit Speisen und Getränken geboten.

