Benefiz-Yoga zugunsten Krebskranker

Das Programm startete am frühen Nachmittag mit einer sanften und entspannten Yogastunde, die sowohl für Anfänger, die Yoga einmal ausprobieren wollten, geeignet war als auch für Kenner, die sich ebenfalls eine Auszeit vom Alltag gönnen und nehmen wollten. Die Yogameditation wurde textlich und gesanglich von den beiden Organisatorinnen sowie von Sabine Ott zusätzlich am Harmonium auch instrumental begleitet. Im Anschluss daran gab es bei schönem Sommerwetter im Hof des Pfarrsaals Tee, Chai-Latte, grüne Smoothies sowie Kaffee und Kuchen.

Gemeinsames Mantrasingen

Den Abschluss des Aktionstages bildete ein gemeinsames Mantrasingen. Das Mantrasingen wurde zusätzlich von Wolfgang Ott an der Gitarre begleitet. Dazu war jeder willkommen, egal ob jemand singen kann oder nicht, dabei zu sein und die heilende Kraft eines Mantras zu spüren. Ebenso waren Interessenten eingeladen, die nur einen Teil des Nachmittages bei dem Benefiz-Yoga verbringen oder einfach lediglich zum Beispiel auf einen Tee vorbeikommen und die Aktion unterstützen wollten.

Nach dem erfolgreich verlaufenen und bis in den frühen Abend hinein dauernden Yoga-Benefiz-Tag meldeten Sabine Ott und Sonja Albert einen Erlös von insgesamt 550 Euro. „Insgesamt ein wirklich toller Tag sowohl für uns als Initiatoren als auch für die Teilnehmer“, betonten beide Akteure unisono sehr erfreut.

Mitte Mai hatte ein Aktionstag in der Oberbalbacher Turn- und Festhalle unter dem Motto „Kämpferherz Michelle braucht Eure Hilfe“ 1656 Neuregistrierungen für Stammzellen-Typisierungen zugunsten an Leukämie erkrankter Menschen sowie einen Spendenerlös von rund 20 000 Euro an die DKMS ergeben (wir berichteten ausführlich). Ursprünglicher Anlass dieses Aktionstages und der jüngsten Benefiz-Yoga-Aktion war die 15-jährige Michelle aus Oberbalbach, die an Blutkrebs erkrankt ist und dringend Hilfe benötigt. Einhergehend mit dem Yoga-Tag wurde ein Video aufgenommen, in dem alle Teilnehmer ein spezielles Heilmantra sangen und das an Michelle geschickt wird.

Zudem brachten die Teilnehmer Wünsche für Michelle an Teelichtern anbringen, die ebenfalls an die leukämieerkrankte 15-Jährige gehen werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018