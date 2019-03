Benefizkonzert mit „Arioso“

Unterbalbach.Traditionell findet in der Schule im Taubertal wieder ein Benefizkonzert statt, das von dem Förderverein Rückenwind und der Schule organisiert und präsentiert wird.

Das Gastensemble ist am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr in der Schule im Taubertal in Unterbalbach der Chor „Arioso“ aus Oberbalbach unter Leitung von Regina Markert. Das Repertoire des Chores ist sehr vielfältig und bietet Gospels, Spirituals, neue geistliche Lieder, Rock und Pop sowie, nach Aussage der Chormitglieder, alles, was sonst noch gefällt.

Bei diesem Konzert dürfen die musikalischen Gruppen der Schule im Taubertal, „Die Musikmacher“ und der Schülerchor „Freeway“, nicht fehlen. „Die Musikmacher“ unter Leitung von Margret Eiler feiern bereits ihr zehnjähriges Bestehen, worauf die gesamte Schulgemeinschaft besonders stolz ist.

Nach der musikalischen Darbietung haben alle Besucher die Gelegenheit, den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen. Für die Kuchenspenden zeichnen sich die Eltern der Schüler verantwortlich, die damit die Arbeit des Fördervereins unterstützen. pdw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019