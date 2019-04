Bereicherung durch Vereine

Lauda-Königshofen.Auch in diesem Jahr führt die Stadt Lauda-Königshofen in den Sommerferien ein vielseitiges Ferienprogramm durch, das die Vereine und Verbände mit ihren Ideen bereichern können. Schließlich lebt das Ferienprogramm maßgeblich von der Unterstützung durch ehrenamtliche Mitglieder. Von Sport und Action bis hin zu kreativen Basteleien und Ausflügen wird von Ende Juli bis Mitte September wieder alles geboten, was Kindern eine tolle Ferienzeit ermöglicht. Zur besseren Planung sollen die Vereine und Verbände alle vorgesehenen Veranstaltungen vorab melden. Benötigt wird jeweils der Wunschtermin (mit Uhrzeit), Treffpunkt, Veranstaltungsort, die maximale Teilnehmerzahl, die Mindestteilnehmerzahl, das erforderliche Mindestalter und ob ein Unkostenbeitrag erhoben wird. Auch die Information, ob die Anmeldung und Bezahlung über die Stadt oder über die Vereine läuft und ob die Veranstaltung auch bei Regen stattfindet, wird benötigt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019