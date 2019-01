Berta Both seit 50 Jahren als Sängerin aktiv

Gerlachsheim.Die Generalversammlung des Kirchenchores Heilig Kreuz wurde im Josefshaus mit einem Abendessen eröffnet. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Sänger begrüßte die Vorsitzende Maria Volkert alle Chormitglieder sowie Pfarrer Stefan Märkl und Pfarrgemeinderätin Dr. Andrea Decker-Heuer.

Pfarrer Märkl lobte die Chorbeiträge zur würdigen Gestaltung der Gottesdienste und sonstiger kirchlicher Veranstaltungen. Auch Pfarrgemeinderätin Dr. Andrea Decker-Heuer sprach ihre Anerkennung für das Engagement des Chores aus. Dass Musik die Herzen der Menschen öffnen könne, zeige der Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, den sie den Chormitgliedern empfahl.

Anschließend gab die Chorvorsitzende einen Bericht über Auftritte und Ereignisse des vergangenen Jahres. Nach intensiver Vorbereitung war die Beteiligung am ersten Straßenfest unter dem Motto: „Spass uff de Gass“ in der Mühlgasse ein guter Erfolg. In den neuen T-Shirts des Chores präsentierten sich die Mitglieder vorteilhaft als Gemeinschaft. Im Anwesen der Familien Gerold und Werner Fleuchaus fand das Angebot bei den zahlreichen Besuchern guten Anklang. Maria Volkert bedankte sich nochmals bei den Familien Fleuchaus für die Bereitstellung ihres Hofraumes. Der Chorausflug nach Volkach und Sulzfeld am Main mit Schifffahrt und Weinprobe war für alle ein geselliges Erlebnis.

Musikalischer Höhepunkt des Jahres war das gemeinsame Konzert vom Projektchor und Ensemble „Canticulum“ im Oktober mit Liedern aus der Zeit der Romantik. Die Chorvorsitzende, sprach Alexandra Wagner, die an diesem harmonischen Abend als Sängerin, Pianistin sowie Dirigentin brillierte und darüber hinaus die Gesamtleitung innehatte, Hochachtung und Dank aus.

Durch den Projektchor gewann man fünf neue Sängerinnen für den Chor, zu den Proben für Weihnachten kamen noch zwei Sängerinnen dazu. Somit ist die Sängerschar auf 50 Aktive angewachsen, wobei nach zwei Ausscheidungen nur acht Männerstimmen in Tenor und Bass singen.

Werner Fleuchaus hielt in seiner Statistik 39 Proben fest, die Probenbeteiligung der Mitglieder lag bei fast 8o Prozent. Waldemar Appel, Elfriede Kilb und Alexandra Wagner waren stets anwesend.

Bei der Ehefrau von Notenwart Willi Eckert, der krankheitsbedingt fehlte, bedankte sich Maria Volkert ausdrücklich für seine Arbeit.

Schriftführerin Ulrike Zorn berichtete detailliert von den musikalischen und geselligen Ereignissen des letzten Jahres.

In ihrem Kassenbericht stellte Mechthilde Kuhn, bedingt durch die Aktivitäten beim Straßenfest und dem Chorkonzert, eine positive Entwicklung der Chorfinanzen dar. Die Kassenprüfer Waldemar Appel und Annelore Hellmuth bestätigten eine exakte Kassenführung, so dass von Manfred Stolz die Entlastung des gesamten Vorstands beantragt und durchgeführt wurde. Chorleiterin Alexandra Wagner sagte Dank für insgesamt 22 gemeinsame Jahre mit gelungenen Auftritten, gutem Probenfleiß und geselligen Abenden und wünschte, dass dies weiterhin so bleiben möge. Für das kommende Jahr gab sie einen Ausblick auf die bereits bekannten Auftrittstermine. Berta Both ist seit 50 Jahren ein treues Mitglied im Gerlachsheimer Kirchenchor. Als Anerkennung erhielt sie dafür die Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbandes und ein Dankschreiben von Erzbischof Stephan Burger sowie ein Präsent des Kirchenchores.

Bei den Neuwahlen wurden Schriftführerin Ulrike Zorn und zweite Chorvorsitzende Petra Knörzer einstimmig wiedergewählt. Der Ausschuss wurde auf sechs Mitglieder reduziert. Als Ausschussmitglieder wurden wiedergewählt: Andrea Eckert, Inge Limbacher, Rita Mathein, Gundula Schenk, Angelika Proksch und Gerda Schultz. Zum Schluss der Versammlung kam Wehmut auf, als der Ehrenvorsitzende Luwig Dopf bekannt gab, dass er und seine Frau Erika aus Altersgründen nicht mehr am aktiven Singen teilnehmen werden. Maria Volkert bedankte sich bei dem Ehepaar Dopf für das langjährige, treue Engagement im Chor mit der Bitte, den Kontakt nicht abreißen zu lassen.

Mit einem weiteren Dank an alle, welche sich im Kirchenchor Gerlachsheim durch verschiedene Ämter und Aufgaben einbringen, endete der Abend. glu

