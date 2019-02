„Beschlussvorschlag ein Anschlag auf die Pressefreiheit“

Am vergangenen Samstag haben die Fränkischen Nachrichten die Tagesordnung der heutigen Sitzung des Gemeinderats von Lauda-Königshofen veröffentlicht. Ein Tagesordnungspunkt lautet: „Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats.“ Wer sich nicht bemüht, darüber im Internet (https://www.lauda-koenigshofen.de/pb/,Lde/273450.html) Genaueres zu erfahren, kann die Brisanz hinter dieser harmlosen Formulierung nicht erfassen. Dort steht als Beschlussvorschlag: „Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen ergänzt seine Geschäftsordnung wie folgt: In §9 Absatz 2 wird folgender Satz 2 ergänzt: ‚In öffentlichen Verhandlungen sind Film-, Video- und Audioaufnahmen nicht gestattet; über Ausnahmen entscheidet der Gemeinderat einstimmig.’“

Es geht um die Qualität der Öffentlichkeit einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Wie öffentlich soll und darf also eine Gemeinderatssitzung sein?

Die beabsichtigte Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates beruht auf einem Antrag der CDU-Fraktion, der den Gemeinderäten, nicht aber der Öffentlichkeit vorliegt.

Der Antrag datiert vom 25. September 2018, wurde genau einen einzigen Tag nach der Demonstration mit Kundgebung vor dem Rathaus in Lauda verfasst. 350 Menschen haben damals gegen die geplante Abfallaufbereitungsanlage der Firma Konrad-Bau und gegen Bürgermeister Maertens, dem die Verdreifachung der ursprünglichen Menge angeblich „durchgerutscht“ war, protestiert.

Dass der CDU-Antrag noch am gleichen Tag wie der SWR-Fernsehbeitrag eingereicht wurde, qualifiziert ihn als Reflex auf die Filmaufnahmen durch den SWR beim ersten Tagesordnungspunkt der auf die Demo folgenden Gemeinderatssitzung, bei der Gerlachsheimer Bürger Bürgermeister Maertens zum Rücktritt aufgefordert hatten. Maertens hatte eine Drehgenehmigung nicht mehr verhindern können.

In der ersten Fassung des Beschlussvorschlags, der bereits zur Sitzung am 28. Januar 2019 auf der Tagesordnung stand, dann jedoch kurzfristig abgesetzt wurde, wollte der Bürgermeister die Gemeinderatszustimmung, er selbst habe das Recht, Film-, Video- und Audioaufnahmen zu verbieten. Das ist in der neuen Vorlage nun abgemildert.

Und dennoch ist auch der neue Beschlussvorschlag ein Anschlag auf die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf authentische Information.

Die „rechtliche Würdigung“ für den Beschlussvorschlag sieht Persönlichkeitsrechte der Mitglieder des Gemeinderats in Gefahr.

Gemeinderäte sind gewählte Vertreter der Bürgerinnen und Bürger und der Öffentlichkeit verpflichtet. Und es gibt Themen – wie zum Beisiel die Abfallaufbereitungsanlage und Bürgerproteste –, die interessieren eine größere Öffentlichkeit als die im Gemeinderatssaal Anwesenden. Die angestrebte Geschäftsordnungsänderung will die Reichweite der Berichterstattung beschränken und damit auch die Kontrollmöglichkeit. Das zeugt nicht gerade von einer demokratischen Gesinnung, obwohl Bürgermeister Maertens als auch die CDU für Transparenz und Offenheit werben.

Wer politisch korrekt und seriös arbeiten möchte, braucht das Licht der Öffentlichkeit nicht zu scheuen. Würde der CDU-Antrag vom Gemeinderat nicht abgelehnt werden, wäre das ein Armutszeugnis und weiterer Hinweis auf einen gravierenden Mangel an Souveränität.

