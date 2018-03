Besinnlich und emotional tiefgehend

Anzeige

Zu einer besinnlichen und emotional tiefgehenden Passionskonzertsoiree als Einstimmung auf die Kar- und Osterwoche rief die ökumenische Kirchenmusik Lauda in die St.-Jakobus-Kirche auf.

Lauda-Königshofen. Auf dem Programm standen unter dem Motto „Seht, Menschenkinder, seht“ Chor- und Instrumentalwerke verschiedener Komponisten zur Passion Jesu. Ausführende waren der katholische Kirchenchor St. Jakobus Lauda unter der Leitung von Christian Abelein und der evangelische Kirchenchor Lauda-Königshofen, geleitet von Volker Ernst, sowie ein Kammerorchester, teilweise begleitet von Abelein an der Orgel. Als Gesangssolistinnen wirkten Susanne Oehm-Henninger (Mezzosopran) und Alexandra Wagner (Sopran).

Oratorisches Werk

Den musikalisch konzertanten Hauptteil bildete die Markus-Passion des deutschen Komponisten Reinhard Keiser (1674 bis 1739). Dieses wahrscheinlich in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts entstandene Werk zählt zu den so genannten oratorischen Passionen, bei denen der Evangelientext der Passion bei seiner Vertonung unverändert beibehalten wurde. Auch Johann Sebastian Bach beschäftigte sich sehr häufig mit dieser Passion und fertigte verschiedene Versionen mit unterschiedlich einschneidenden Veränderungen an. Nach heutigem Forschungsstand sprechen gewisse Indizien dafür, dass die Originalversion der Markus-Passion vermutlich aus der Feder von Nicolaus Bruhns stammen muss, der von 1685 bis 1718 Musikdirektor am Hamburger Dom war.