Besondere Weinprobe

Lauda-Königshofen.Zur Einstimmung auf das Weinfest in Lauda, das diesmal aufgrund der späten Pfingstferien bereits vom 31. Mai bis 2. Juni veranstaltet wird, findet die neunte Wood-Rock-Weinprobe am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Lauda statt.

Im Mittelpunkt stehen die Weine der städtischen Weinwirtschaft, die von der aktuellen badischen Weinkönigin Miriam Kaltenbach vorgestellt werden. In entspannter Umgebung präsentiert Moderator Heinz Theobald seine geschnitzten Holzkunstwerke und sorgt mit passender Musik für ein atemberaubendes Flair dieser „etwas anderen“ Weinprobe.

Zum Weinprobenthema ergänzt das Musikduo „Flixa und Kilian“ mit traditionellen Instrumenten wie Schlüsselfidel, irischer Harfe, Trommeln und Dudelsäcken. Berührende Harfenklänge wechseln sich ab mit rockigen Dudelsackklängen, die auf die Weinpräsentation abgestimmt sind. Wie in den vergangenen Jahren, wird es bei dieser besonderen Weinprobe sowohl Steh- und Sitzplätze geben, die für eine passende Atmosphäre sorgen. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 1. April (kein Aprilscherz), in der Tourist-Information im Rathaus Lauda. Informationen und Kartenbestellungen unter Telefon 09343/5015332. stv

