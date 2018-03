Besucher können sich auf lustigen Abend freuen

Anzeige

Nicht minder gesprächsfreudig erweist sich auch die Magd Rosl, die auf hinreißend naive Weise vor allem versucht, den Knecht Hans von ihren weiblichen Reizen zu überzeugen. Doch Hans, in seiner gemütlichen Art, zeigt sich nicht so sehr an der Liebe, sondern eher an Ackerbau, Viehzucht und Biertrinken interessiert. Tochter Uschi ist da besser dran: Hat sie doch bereits ihren Fisch an der Angel, nämlich den Landmaschinenvertreter Harry Egger, wobei es sprichwörtlich an den ahnungslosen Eltern hakt. In ihrer Verzweiflung vertraut sie sich Rosl an, die natürlich verspricht, ihr in jeder Hinsicht zur Seite zu stehen, unter der Voraussetzung, dass Uschi sie in ihrer Vorgehensweise mit Hans unterstützt.

Somit wäre man der heilen Welt ja schon ein Stück näher, doch wie immer kommt es anders, als man denkt. Die Pfarrgemeinderätin Maria Steininger sorgt nämlich durch ihren Besuch dafür, dass ein Stein ins Rollen gerät, endend im Chaos. Sie kündigt die Ankunft des neuen Priesters an, und zwar Josef Egger, der sich zunächst inkognito in seiner Gemeinde umsehen will. Man bringt ihn bei den Lindners unter, da sie ja schon des Öfteren Urlaubsgäste beherbergten. Peter, Anastasia und Maria sind sich bewusst, dass keiner etwas über dessen Identität erfahren darf. Einziges Problem: Er kommt bereits am nächsten Tag und keiner weiß, wie er aussieht.

Doch damit nicht alles; denn Uschi, die bereits ihren Harry auf den Hof bestellte, muss kurzfristig mit ihrer Mutter zwei Familienfeste besuchen. Dies bedeutet: Bauer Lindner befindet sich nun allein mit einer neugierigen Magd, die natürlich bald die heiße Fährte des Priesters erspürt, zudem gilt es, nachdem Rosl vom künftigen Schwiegersohn erzählte, diese Herren, die zum Überfluss auch beide Egger heißen, auseinanderzuhalten. Dass dies nicht gut gehen kann, ist programmiert, vor allem da Rosl ja auch noch ihren Hans mit allen möglichen Vorgehensweisen vor den Altar bringen will.

Als Uschi und Anastasia wieder auf den Hof zurückkehren, finden sie ein heilloses Durcheinander vor, in das sie sich sofort mit verstricken. Es bleibt nun die Aufgabe, einen kühlen Kopf zu bewahren und alles ins rechte Lot zu rücken.

Wie die Geschichte schließlich ausgeht, erfahren die Zuschauer an den drei Veranstaltungstagen, gespielt dabei im Sportheim der DJK Unterbalbach wie folgt: Freitag, 2., und Samstag, 3. März, jeweils um 20 Uhr mit Einlass ab 19 Uhr sowie Sonntag, 4. März, um 15.30 Uhr mit Einlass ab 14 Uhr, wobei es hier auch Kaffee und Kuchen gibt. bix

