Lauda.Volltrunken vom Laudaer Wein wurde am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr in der Bachgasse ein 26-jähriger Mann auf der Straße liegend angetroffen. Der Mann lehnte jedoch jede Hilfe ab, wurde aggressiv und renitent und wurde deshalb bis zu seiner Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Tauberbischofsheim untergebracht.