Bewerbungsfrist endet bald

Anzeige

Zur Verfügung stehen fünfmal zwei Plätze (Teilnahme ab 18 Jahren). Um zwei der begehrten Plätze zu erhalten, sucht die Stadt nach einer witzigen Begründung, warum man unbedingt das Festbier der Königshöfer Messe 2018 mitgestalten möchte. Je kreativer die Bewerbung ist, desto besser.

Die Bewerbung ist bis spätestens 25. Mai per E-Mail (gewinnspiel@lauda-koenigshofen.de) oder Facebook-Messenger („Lauda-Königshofen erleben“) an die Stadt Lauda-Königshofen zu richten. Auch die klassische Teilnahme per Post an die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen, Stichwort Festbier, Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen, ist möglich. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018