BHV-Sichtungscamp in Lauda

Lauda-Königshofen.In der Stadthalle Lauda findet am 13. und 14. Julie ein zweitägiges BHV-Handball-Sichtungsturnier statt. Ausrichter des Großevents ist die HG Königshofen/Sachsenflur.

Rund 180 Kinder, Jungen des Jahrgangs 2006 und Mädchen des Jahrgangs 2007, nehmen an dem Turnier des Badischen Handballverbands unter der Leitung von Landestrainer Pavol Streicher teil. Ihre Fertigkeiten stellen die teilnehmenden Kinder bei zahlreichen athletischen und balltechnischen Übungen unter Beweis, in Grundspielen drei gegen drei und beim „richtigen“ Handballspielen zeigen sie ihr handballerisches Können. Wer bei dem Turnier gesichtet wird, erhält vom Verband eine Einladung, am Auswahltraining teilzunehmen.

Die HG Königshofen/Sachsenflur sorgt an beiden Tagen für einen reibungslosen Ablauf des Turniers und verköstigt die Kinder. Die Verantwortlichen rechnen mit zahlreichen Eltern, die ihre Kinder begleiten. Auch für diese und andere interessierte Zuschauer wird es die beiden Tage über eine Bewirtung geben. hg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019