Biblische Botschaft erreichte die Familien

Königshofen.In der Kirche St. Mauritius war wieder „Schatzsucherzeit“. In diesem ganz besonderen Familiengottesdienst gelang es den rund 50 Helfern rund um das Schatzsucherteam sowie Pfarrer Ralph Walterspacher und der KjG-Band „Lichtblick“ ein weiteres Mal, weit mehr als 100 Kinder und ihre Familien mit der biblischen Botschaft zu erreichen und zu begeistern.

Die Geschichte von Petrus, der zuerst übers Wasser gehen kann, dann aber zu versinken droht, wurde in einer gelungenen Kombination aus Schattenspiel und Minitheater lebendig. Beeindruckend bot der Gottesdienst die Möglichkeit, sich mit diesem Petrus zu identifizieren, der trotz seines Glaubens nicht sicher ist vor Zweifeln, Angst und Überforderung, aber gerade in dieser Situation die Erfahrung macht, dass ihm jemand entgegenkommt und ihn hält: Jesus.

Die nächste „Schatzsucherzeit“ findet am 31. März 2019 in der Kirche St. Markus in Unterbalbach statt. se

