Bienenvölker entwickeln sich bisher sehr gut

Lauda.Eine der interessantesten Zeiten für Imker ist das zeitige Frühjahr. Wie kommen die Bienen aus dem Winter? Wie wird die Volksentwicklung sein? Wie gestaltet sich die Witterung in den Frühlingstagen? Fragen, die auch in der Monatsversammlung März des Imkervereins Taubergrund, zu der der stellvertretende Vorsitzende Günter Prieschl wiederum zahlreiche Mitglieder begrüßt hatte, eingehend diskutiert wurden.

In seiner aktuellen Monatsbetrachtung berichtete er aufgrund eines milden Winters und länger anhaltenden frühlingshaften Temperaturen im Februar von einer bislang guten Volksentwicklung. Die Völker hatten ausreichend Zeit für ausgiebige Reinigungsflüge und die Königinnen haben in allen Völkern schon Brutnester angelegt, wie an dem umfänglichen Pollen- und Wassereintrag zu beobachten war.

Haselnuss, Erle, Winterlinge und Schneeglöckchen haben für ausreichend Pollen gesorgt und derzeit fangen die Salweiden zu blühen an, eine der wichtigsten Pollenversorger für die Honigbiene im Frühjahr. Auch andere Insekten wie zum Beispiel die große Holzbiene, Hummel- und Wespenköniginnen, Zitronenfalter, Admiral und Kleiner Fuchs sind schon aus ihrer Winterstarre erwacht. Dennoch, so empfehlen die Fachberater aus den Verbänden und Instituten , sollte sich die Völkerkontrolle zunächst noch auf Maßnahmen ohne Öffnung der Beute beschränken. So gibt eine Gemülldiagnose am Bodenschieber Hinweise auf die Volksstärke, auf den Bienensitz und den natürlichen Milbenabfall, der unter einer Milbe pro Tag liegen sollte.

Bei der Fluglochkontrolle kann die Stärke des Flugbetriebs Rückschlüsse auf die Volksstärke geben. Mäusegitter können entfernt werden, tote Bienen werden herausgekehrt und die Flugöffnung wird dem Flugbetrieb angepasst, um Räuberei zu verhindern. Durch kurzes Anheben der Beute wird durch eine Gewichtskontrolle der Futtervorrat abgeschätzt. Starke Völker sollten noch zirka sechs bis acht Kilogramm Vorräte aufweisen. Ansonsten ist jetzt noch Zeit, um die Honigräume vorzubereiten, Rähmchen und Zargen zu richten. Erst an wärmeren Tagen kann dann eine Auswinterungskontrolle mit Völksöffnung vorgenommen werden.

Leider sind auch immer wieder Imker von Völkerverlusten über den Winter betroffen. So berichtet ein Mitglied von einem über 75-prozentigen Verlust seiner Völker. Selbstkritisch merkt er aber auch gleich an, dass er zu spät mit einer Varroabehandlung begonnen hatte. Hier zeigt sich immer wieder die Erkenntnis, dass Bienenvölker ohne eine rechtzeitige und konsequente Varroabehandlung nur schwer überleben können. Auch wenn es nun schon einige Tage mit frühlingshaften Temperaturen gab, so ist der März noch als Übergangsmonat zum Frühling anzusehen und auch längere Kältephasen sind nicht ausgeschlossen.

Günter Prieschl zitierte einige alte Wetter- und Bauernregeln, die in ihrem prognostischen Wert allerdings nicht als sehr sicher einzustufen sind. Eine Wetterweisheit im März ist angeblich mit einer 70-prozentigen Sicherheit statistisch abgesichert: „Wie das Wetter am 21. März am Frühlingsanfang, ist es den ganzen Sommer lang“!

Natürlich wird derzeit in den Imkervereinen auch der mediale „Höhenflug“ um die Biene, ausgelöst durch Nachrichten über ein weltweites Bienen- und Insektensterben, diskutiert und in ihren Auswirkungen verspürt. Die Zahlen der interessierten Neuimker nimmt überall zu. Haben sich vor 15 Jahren noch 25 Personen zur Anfängerschulung in der Badischen Imkerschule angemeldet, sind es in diesem Jahr zirka 150 Teilnehmer.

Erfreut nehmen die Imker auch das Ergebnis des bayrischen Volksbegehrens „Rettet die Biene und die Artenvielfalt“ zur Kenntnis, kommt es doch ihren Interessen sehr entgegen. Allerdings geht es hier nicht in erster Linie um die Honigbiene, sondern um die große Anzahl von wild lebenden bestäubenden Insektenarten, deren Lebensräume durch die ausgeräumten Landschaften und die industrielle Landwirtschaft in ihrem Bestand bedroht sind.

In einem kleinen entomologischen Exkurs über die Hautflügler (Hymenoptera) der Bienen, Wespen und Ameisen stellte Günter Prieschl einen Teil der erfolgreichen Evolutionsgeschichte dieser Insektenarten dar.

Zirka 150 000 Arten sind bekannt und jedes Jahr kämen hunderte von Neuentdeckungen hinzu.

Abschließend erinnerte der stellvertretende Vorsitzende noch an folgende Termine:

Am Freitag, 15. März, findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Wertheim um 20 Uhr im Gasthaus „Rose“ in Nassig ein Vortrag über wild lebende Honigbienen statt. Am 13/14. April ist in Konstanz der „Badische Imkertag“ und in Ludwigsburg der „Württembergische Imkertag“ mit entsprechenden Fachvorträgen.

Am Freitag, 5. April, hält der Imkerverein Taubergrund um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Goldenen Stern“ in Lauda seine Hauptversammlung mit Neuwahlen. Am 24. April findet ganztägig der „Weissacher Imkertag statt. güpr

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019