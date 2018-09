Bilder und Videos vom Messebummel

KÖNIGSHOFEN.Die Königshöfer Messe ist erfolgreich in ihr erstes Wochenende gestartet. 30 Schaustellerbetriebe im Vergnügungspark, 110 Markthändler sowie 25 gewerbliche Aussteller im Freigelände bieten seit Freitag an acht Messetagen wieder bunte Unterhaltung und viel Vergnügen. Noch bis einschließlich Sonntag, 23. September, hat die Königshöfer Messe, außer am heutigen messefreien Montag sowie am Mittwoch geöffnet. thos

Info: Im fnweb gibt es vom ersten Messewochenende wieder eine Bildergalerie und auch das FN-Videoteam war mit der Kamera unterwegs.Der Film ist ebenfalls im fnweb sowie auf dem YouTube-Kanal der Fränkischen Nachrichten zu sehen.

