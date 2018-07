Bilder von einer „Reise nach innen“

Anzeige

Eine außergewöhnliche Ausstellung präsentiert der Kunstkreis im Juli in der Galerie „das auge“. Zur Eröffnung kamen über 100 Besucher.

Lauda. Drangvolle Enge herrschte in der Laudaer Kunstkreis-Galerie „das auge“, als der Vorsitzende Norbert Gleich zusammen mit Laudator Bernd Schepermann, Musiker Erich Sittinger und – last not least – Aussteller Günther Hollerbach die Juli-Ausstellung beim Kunstkreis Lauda-Königshofen eröffnete; knapp 100 Besucher zeigten Interesse an der außergewöhnlichen Ausstellung.

Frühere Begegnungen mit Günther Hollerbach bei Kunstkreis-Ausstellungen und gemeinsamen Projekten, erwähnte Gleich bei der Begrüßung der Gäste, seien Anreiz zum Vorschlag einer Ausstellung beim Kunstkreis gewesen, die nun verwirklicht wurde.